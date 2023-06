Xbox Series X: Kommt ein Pro-Modell? Phil Spencer äußert sich

Die beiden großen Konsolenhersteller Sony und Microsoft sorgten in der Mitte der vergangenen Generation für die Veröffentlichung leistungsfähigerer Modelle. Dazu gehören die PS4 Pro und die Xbox One X, die in der Lage waren, die damals aufkeimenden 4K-Fernseher und -Bildschirme zu füllen.

Und während die Nachfolger PS5 und Xbox Series X seit zweieinhalb Jahren auf dem Markt verweilen, stellt sich die Frage, ob es auch in dieser Generation Mid-Gen-Upgrades dieser Art geben wird.

Zumindest Microsoft scheint von dieser Idee nicht sehr angetan zu sein. Auf die Frage, ob das Unternehmen den Plan verfolgt, eine leistungsstärkere Xbox Series X-Konsole zu veröffentlichen, betonte der Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber Bloomberg, dass er sich nicht „gezwungen“ fühle, dies zu tun.

„Das ist nicht das Feedback, das wir im Moment bekommen“, so Spencer. „Im Moment sind wir ziemlich auf die Hardware festgelegt, die wir haben.“

Microsoft setzt auf mehr Speicherplatz

Im Rahmen des jüngsten Xbox Showcase kündigte Microsoft statt einer leistungsfähigeren Hardware eine neue Version der abgespeckten Xbox Series S an. Sie wird ab September mit 1 TB Speicherplatz ausgeliefert, wofür 50 Dollar mehr fällig werden. Es sei ein Wunsch der Spieler gewesen. Gleiches gelte für eine breitere Verfügbarkeit der Xbox Series X.

Bei Sony hingegen sollen sich zwei neue PS5-Modelle in Arbeit befinden. Dabei handelt es sich einerseits um die PS5 mit dem abnehmbaren Disk-Laufwerk, die im September auf den Markt kommen soll, und um eine PS5 Pro, mit deren Launch im kommenden Jahr zu rechnen sei.

Beide Konsolen wurden bisher nicht bestätigt. Die Gerüchte stammen allerdings von einem Insider, der auch mit dem zuletzt angekündigten PlayStation-Handheld und den PlayStation-Ear-Buds einen Treffer landete.

Sind Upgrade-Modelle überhaupt notwendig?

Während die aktuelle Konsolengeneration aufgrund der anfänglichen Lieferprobleme mit Verzögerungen durchstartet, stellt sich auch auf der technischen Ebene die Frage, ob in absehbarer Zeit leistungsfähigere Systeme sinnvoll sind.

Beispielsweise ist die 8K-Technologie nicht so gefragt wie 4K, da einige Verbraucher den Unterschied nicht erkennen können und die modernste Hardware recht teuer ist, was die Verbreitungsrate in Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten mindert.

Auf der anderen Seite kommen die Konsolen schon jetzt an ihre Grenzen. So sind längst nicht alle Spiele in der Lage, gleichzeitig einen visuellen Leckerbissen zu liefern und dabei 60 FPS zu erreichen. Jüngstes Beispiel ist das am Sonntag präsentierte „Starfield“.

Offen ist, ob Microsoft gänzlich auf ein Pro-Modell der Xbox Series-Konsolen verzichtet oder die Kunden einfach nicht verunsichern möchte. Gleichzeitig hat sich die Strategie der Redmonder geändert.

Phil Spencer betonte, dass die Xbox-Konsole hinter Nintendos Switch und Sonys PlayStation an „dritter Stelle“ positioniert sei. Bei der Bereitstellung von Spielen sorgt Microsoft daher zunehmend für eine Diversifizierung und bietet die eigenen Spiele über die PC-Spiele-App und den Abo-Service Game Pass an. Ebenfalls möchte das Unternehmen das Cloud-Gaming etablieren.

Die PS5 Pro wiederum soll den Gerüchten zufolge Ende des kommenden Jahres den Markt reichen. Zum möglichen Leistungs-Boost drangen bisher keine Einzelheiten durch.

