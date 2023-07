PS5: Preissenkung auch in Deutschland

Die PS5 mit Disk-Laufwerk wird auch in Deutschland in Kürze günstiger verkauft. Ab dem kommenden Samstag können Kunden rund 90 Euro sparen.

In Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern kam es im Fall der PS5 zu einer temporären Preissenkung. Angeboten wurde die Konsole für rund 450 Euro, was einer Ersparnis von 100 Euro entspricht.

Doch auch Kunden in Deutschland profitieren in Kürze von einem ähnlichen Preis. Wie sich aktuellen Broschüren von Media Markt Saturn entnehmen lässt, erfolgt in Deutschland eine Preissenkung auf 459,99 Euro. Regulär werden für die PS5 mit Laufwerk 549,99 Euro fällig.

Während noch unklar ist, ob auch andere Händler an der Preisaktion teilnehmen werden, ist die Preisreduzierung bei Media Markt Saturn begrenzt. Vom 22. Juli 2023 bis zum 8. August 2023 gilt der zu zahlende Betrag von 459,99 Euro.

Neues PS5-Modell in den Startlöchern

Offiziell bestätigt ist es zwar noch immer nicht. Aber es verdichten sich die Gerüchte und Hinweise, dass Sony in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen wird.

Der recht verlässliche Insider Tom Henderson verwies mehrfach darauf, dass die Markteinführung im September erfolgen wird. Und erst heute sprach ein weiterer Insider von einer möglichen Ankündigung im August.

Beim neuen Modell der PS5 soll es sich um eine Konsole mit einem abnehmbaren Laufwerk handeln. Ein solches System bietet mehrere Vorteile. Einerseits kann die Produktion vereinheitlicht werden, da nur noch ein Modell gebaut werden muss, das wahlweise mit oder ohne Laufwerk ausgeliefert werden kann. Kunden wiederum wären nicht an ein Konzept gebunden und könnten zunächst die günstigere Option als Digital Edition erwerben und das Laufwerk bei Bedarf später nachkaufen.

Preislich wiederum dürfte alles beim Alten bleiben. Der Einstiegspreis liegt möglicherweise bei um die 450 Euro, während für das Laufwerk wohl bis zu 129,99 Euro fällig werden. Vielleicht nimmt Sony aber auch eine erste Preissenkung vor, was ein Schlag gegen Microsofts jüngste Preisstrategie wäre. Erst kürzlich kündigte das Unternehmen Preiserhöhungen an.

Letztendlich scheinen die jüngsten Preissenkungen darauf hinzudeuten, dass Sony die Lager räumen möchte.

Mehr Leistung wird die neue PS5 wahrscheinlich nicht erhalten. Allerdings könnte einmal mehr für mehr Energieeffizienz gesorgt werden. Mehr Power wird hingegen die PS5 Pro mit sich bringen, die Gerüchten zufolge Ende 2024 folgen wird.

