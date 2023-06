Xbox Series X & Xbox Game Pass: Microsoft kündigt Preiserhöhungen an

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres entschied sich Sony Interactive Entertainment dazu, auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sowie die steigenden Herstellungskosten zu reagieren und den Preis beider PlayStation 5-Modelle um 50 US-Dollar beziehungsweise Euro anzuheben.

Microsoft hingegen hielt sich diesbezüglich bisher vornehm zurück und wies in den letzten Monaten lediglich darauf hin, dass eine mögliche Preiserhöhung der Xbox Series X durchaus ein Thema ist, das intern diskutiert wird. Nachdem das Redmonder Unternehmen zunächst jedoch von einer Preiserhöhung absah, wurde am heutigen Mittwoch Abend bekannt gegeben, dass der Preis der Xbox Series X im August angehoben wird.

Genau wie bei den PS5-Modellen steigt der Preis der Xbox Series X hierzulande um 50 Euro. Während der Preis in Europa auf 549,99 Euro angehoben wird, werden britische Kunden mit 479,99 Pfund zur Kasse gebeten. Auch in Kanada (649,99 CAD) oder Australien (799,99 AUD) wird der Preis der Xbox Series X erhöht.

Vorerst keine Preiserhöhung wird es in den USA, Chile, Japan, Brasilien oder Kolumbien geben.

Auch der Xbox Game Pass wird teurer

Bei den Preissteigerungen der Xbox Series X im August bleibt es allerdings nicht. Wie aus der offiziellen Mitteilung von Microsoft hervorgeht, wird auch der Preis des Xbox Game Pass leicht erhöht. Hier wird die Anhebung des Preises weltweit bereits am 6. Juli 2023 vollzogen. Betroffen sind sowohl die normale Version des Xbox Game Pass als auch die Ultimate-Stufe.

Ab dem 6. Juli 2023 wird der Xbox Game Pass hierzulande für 10,99 Euro statt der bisherigen 9,99 Euro im Monat verfügbar sein. Die Gebühr für die Ultimate-Stufe, die neben allen Inhalten der normalen Version weitere Features wie den Zugriff auf den XCloud genannten Streaming-Service oder den EA Access-Dienst einräumt, steigt von monatlich 12,99 auf 14,99 Euro.

„Wir haben viele Jahre an unseren Preisen für Konsolen festgehalten und haben die Preise jetzt angepasst, um die Wettbewerbsbedingungen in jedem Markt widerzuspiegeln“, kommentierte Kari Perez, die Kommunikationsleiterin der Xbox-Sparte, die Preiserhöhungen in einem Statement, das den Kollegen von The Verge vorliegt.

Der PC Game Pass ist von den Preiserhöhungen genauso wenig betroffen wie die Xbox Series S, die auch weiterhin zum Preis von 299,99 Euro erhältlich ist.

Quelle: The Verge

