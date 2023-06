PS5 & Xbox Series X/S: 30FPS der kommende Standard für Triple-A-Produktionen?

Kurz nach der ausführlichen Präsentation des Rollenspiels am vergangenen Sonntag wurde noch einmal bestätigt, dass die Entwickler der Bethesda Game Studios aufgrund der Komplexität von „Starfield“ auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde setzen. Ein Thema, das in den letzten Tagen für reichlich Diskussionen sorgte.

Im Rahmen einer ausführlichen Analyse nahmen sich die Technikexperten von Digital Foundry dieses Themas an und verteidigten aufgrund der zahlreichen Systeme und Mechaniken, die in dem Sci-Fi-RPG berechnet werden müssen, die Entscheidung von Bethesda Softworks, sich bei „Starfield“ auf einen 30FPS-Modus zu beschränken.

Ein möglicher Performance-Modus, mit dem 60FPS angepeilt werden, hätte laut Digital Foundry wohl zu einer durchwachsenen technischen Erfahrung geführt.

Laut den Technikexperten sollten wir uns ohnehin darauf einstellen, dass 30FPS bei kommenden großen Triple-A-Produktionen zum neuen Standard auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S werden könnten.

Eine Entwicklung, die auf die Tatsache zurückgeführt wird, dass die Zeiten, in denen die Publisher und Entwickler auf Cross-Gen-Produktionen setzten und die alten Konsolen berücksichtigen, langsam aber sicher vorbei sind. Der Fokus auf die aktuellen Konsolen wiederum wird laut Digital Foundry für grafisch immer imposantere Triple-A-Titel sorgen, bei denen es für die Entwickler Sinn macht, auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde zu setzen.

Digital Foundry weiter: „Ich denke schon, dass das in gewisser Weise ärgerlich ist, aber ich habe das Gefühl, dass das nur natürlich ist bei dieser Erweiterung hin zu fortschrittlicheren Grafikfähigkeiten. Wir hatten diese Phase des plattformübergreifenden Generationswechsels, und das war die Gelegenheit für Entwickler, die Bildrate zu verbessern, weil sie immer noch die leistungsschwächeren Plattformen im Visier hatten.“

Zwar ist laut dem Redakteur von Digital Foundry durchaus denkbar, dass große Triple-A-Titel in den nächsten Jahren mit Performance-Modi versehen werden, mit stabilen 60FPS sollte man dabei aber nicht immer rechnen: „Ich erwarte, dass 30FPS wieder die häufigste Bildrate in großen Konsolenspielen wird, und wenn Performance-Modi angeboten werden, könnten sie möglicherweise nicht so stabil sein, wie wir es gerne hätten.“

Untermauert wurden die Aussagen von Digital Foundry zuletzt von verschiedenen Titeln, bei denen sich die Entwickler auf der PS5 und der Xbox Series X/S auf 30FPS konzentrierten – darunter „Gotham Knights“ oder „A Plague Tale: Requiem“.

The DF Direct Special you’ve been waiting for! @dark1x and @Dachsjaeger dissect the excellent Starfield Direct, discussing rendering, visuals, gameplay – and of course, the decision to cap at 30 frames per second. https://t.co/E9Ch5HhptH pic.twitter.com/gSTInGTt3g

— Digital Foundry (@digitalfoundry) June 15, 2023