PS4, PS5 & PSVR2: Die meistverkauften Spiele im PS Store

Sony hat die neusten PlayStation-Store-Charts veröffentlicht. Sie verraten, welche Spiele im vergangenen Juli besonders häufig auf die PS4 oder PS5 geladen wurden.

Unterteilt wurden die Ranglisten in mehrere Bereiche, wobei die PS5-Charts in Europa von „Grand Theft Auto 5“ angeführt werden. Der zweite Platz ging an „Remnant 2“, während sich der Dauerseller „FIFA 23“ den dritten Platz schnappte. „Diablo 4“ fiel auf den sechsten Platz zurück und positionierte sich damit vor dem PS5-Exklusivspiel „Final Fantasy 16“.

Auch auf der PS4 war „GTA 5“ der Bestseller. Direkt danach folgt mit „Red Dead Redemption 2“ ein weiterer Rockstar-Blockbuster. Zu beiden Spielen wurden erst heute neue Verkaufszahlen herausgegeben.

Platz 3 der neuen PS4-Charts ging an „Minecraft“, gefolgt von Ubisofts „The Crew 2“ und „EA Sports UFC 4“. Auch „The Last of Us“ Remastered“ und „The Last of Us Part 2“ sind weiterhin in den Charts vertreten. Mehrere andere Titel profitierten offenbar von zurückliegenden Sales.

Auf dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 dominierte „Synapse“, gefolgt von „Beat Saber“ und „Pavlov“. Auf dem Vorgänger des PS5-Headsets stand der „Job Simulator“ hoch im Kurs.

„Fortnite“ konnte vor „Call of Duty: Warzone“ und „Fall Guys“ die Free-2-Play-Charts dominieren. Alle weiteren Platzierungen halten die folgenden Ranglisten parat.

PlayStation Store-Charts im Juli 2023

PS5:

Grand Theft Auto 5 Remnant 2 FIFA 23 F1 23 Call of Duty: Modern Warfare II Diablo IV Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy NBA 2K23 Cyberpunk 2077 Rainbow Six Siege Star Wars Jedi: Survivor Elden Ring Need For Speed Unbound Among Us The Witcher 3: Wild Hunt It Takes Two Dead Island 2 Assassin’s Creed Valhalla Mortal Kombat 11

PS4:

Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Minecraft The Crew 2 EA Sports UFC 4 FIFA 23 Gang Beasts Hogwarts Legacy NBA 2K23 A Way Out The Last of Us Part 2 Thief Simulator F1 23 Call of Duty: Modern Warfare II theHunter: Call of the Wild The Last of Us Remastered Unravel Two Assassin’s Creed Odyssey The Forest Batman: Arkham Knight

PSVR2:

Synapse Beat Saber Pavlov Moss: Book II Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Job Simulator Hubris Kayak VR: Mirage Swordsman VR The Dark Pictures: Switchback VR

PSVR:

Job Simulator Beat Saber Titanic VR Batman: Arkham VR Budget Cuts The Walking Dead Onslaught Gun Club VR Superhot VR Swordsman VR Robinson: The Journey

Free-2-Play:

Fortnite Call of Duty: Warzone Fall Guys Rocket League Naraka: Bladepoint eFootball 2023 Trackmania Die Sims 4 Apex Legends Overwatch 2

Im Laufe des Tages berichteten wir basierend auf den vergangenen Monat bereits über die deutschen Spiele-Charts. Ebenfalls wurden heute Verkaufszahlen zur PS5 herausgegeben.

