DE-Charts im Juli 2023: Diablo 4 verteidigt die Spitze – Die Top 20 in der Übersicht

In dieser Woche stellte Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, die hiesigen Software-Charts für den Monat Juli 2023 zur Verfügung.

Die Charts werden auf Basis der Daten von Games Sales Data (GSD) erhoben und berücksichtigen sowohl Verkäufe über den Einzelhandel als auch digital abgesetzte Einheiten. Eine Ausnahme bilden hier Nintendos Switch-Titel, bei denen keine Zahlen aus dem eShop vorliegen. Den Platz an der Spitze der deutschen Software-Charts belegte im Juli genau wie im Vormonat das von Blizzard Entertainment entwickelte Action-Rollenspiel „Diablo 4“.

Abgerundet werden die Top 3 des vergangenen Monats von zwei alten Bekannten, die seit Monaten zu den Stammgästen in den deutschen Software-Charts gehören: „FIFA 23“ und Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“.

Final Fantasy XVI verliert an Boden

Mit „Red Dead Redemption 2“, das genau wie „GTA 5“ bei Rockstar Games entstand, und Nintendos „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ folgen auf den Plätzen 4 und 5 zwei weitere Open-World-Titel. Der erste Neueinsteiger in Form des Strategie-Titels „Pikmin 4“ fand sich auf dem zehnten Rang ein.

Ebenfalls neu in den Charts platzierte sich der Coop-Shooter „Remnant 2“, der auf dem 15. Platz in die deutschen Software-Charts einstieg. Während den beiden kooperativen Abenteuern „It Takes Two“ und „A Way Out“ der Wiedereinstieg in die Charts gelang, verlor das PlayStation 5-exklusive Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ massiv an Boden und fiel im Juli vom zweiten Platz auf Rang 20.

Anbei die von Game veröffentlichte Top 20 aus Juli 2023.

„Die game Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten im jeweiligen Monat in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen. Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen“, heißt es zur Erhebung der Charts.

Quelle: Game

