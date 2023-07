Europa-Charts: Die PS5 und Diablo 4 dominieren im Juni

Die PS5 und "Diablo 4" waren im Juni 2023 in Europa das Maß aller Dinge, auch wenn das Action-RPG von Blizzard auf einer anderen Plattform den größten Erfolg hatte. Die Charts liegen vor.

Nachdem wir gestern einen Blick auf die deutschen Charts des ersten Halbjahres 2023 werfen konnten, sind heute die europäischen Charts des vergangenen Monats an der Reihe.

Den GSD-Daten zufolge wurden in diesem Zeitraum in Europa 15,5 Millionen Spiele verkauft, davon der größte Teil über digitale Plattformen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Fünf Millionen Spiele wurden über den physischen Einzelhandel abgesetzt, die restlichen 10,5 Millionen fanden über digitale Download-Stores einen Abnehmer.

Werden lediglich die Neuerscheinungen berücksichtigt, stammen 80 Prozent der Verkäufe aus digitalen Download-Stores, was allerdings abhängig vom Spiel variiert. Während „Diablo 4“ vorrangig digital gekauft wurde, lag die Disk-Fassung im Fall von „Final Fantasy 16“ weit vorne.

Insgesamt konnte verglichen mit Juni 2022 eine Steigerung um 20 Prozent erzielt werden, was auf die zugkräftigen Neuveröffentlichungen zurückzuführen ist.

Diablo 4 im Juni auf dem ersten Platz

Erfolgreichstes Spiel wurde im Juni 2023 der Blizzard-Hit „Diablo 4“. Das Action-RPG ist hinter „Hogwarts Legacy“ das zweitschnellstverkaufte Spiel des Jahres. Den dritten Platz der Year-to-Date-Rangliste schnappte sich „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, das exklusiv für die Switch auf den Markt gebracht wurde.

Während „Diablo 4“ den größten Launch seit dem Beginn der GSD-Aufzeichnung im Jahr 2017 darstellt, liegen Angaben zur Verteilung auf den einzelnen Plattformen vor. Mehr als 66 Prozent der Verkäufe von „Diablo 4“ fanden auf dem PC statt. Die PS5 folgt mit 21 Prozent der Verkäufe. Nur neun Prozent entfielen auf das Konsolen-Duo Xbox Series X und Xbox Series S. Vier weitere Prozent werden der PS4 zugeordnet.

Bei anderen Veröffentlichungen hatte die PS5 die Nase vorne. Im Fall von „F1 23“ gingen die Verkäufe verglichen mit dem Vorgänger um nahezu 47 Prozent zurück. Knapp 65 Prozent der Kunden griffen zur PS5-Version, etwas mehr als 22,5 Prozent zur Fassung für Xbox Series S und X und 12,5 Prozent zum PS4-Pendant. Der PC kommt auf 0,3 Prozent der Verkäufe.

Bei „Street Fighter 6“, das im Juni 2023 auf Platz 9 landete, werden 51 Prozent der Verkäufe der PS5 zugeordnet. Es folgen der PC mit 28 Prozent, das Xbox Series X/S-Duo mit 12 Prozent und die PS4 mit 9 Prozent.

EU-Charts im Juni in der Übersicht:

Diablo 4 (Activision Blizzard) Final Fantasy 16 (Square Enix) FIFA 23 (EA) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* Grand Theft Auto 5 (Rockstar) F1 23 (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Street Fighter 6 (Capcom) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)

*) Ohne Digital-Daten

So schlug sich die Hardware

Im vergangenen Monat wurden in Europa 500.700 Spielkonsolen verkauft, was einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber Juni 2022 entspricht. Für den sprunghaften Anstieg war einmal mehr die PS5 verantwortlich, die es im Jahresvergleich auf einen Zuwachs um 116 Prozent brachte. Damit holte sich die PS5 nach dem kurzzeitigen „Zelda“-Boost den Spitzenplatz zurück.

Rückläufig waren hingegen die Switch-Verkäufe, die um 2,3 Prozent nachließen, während die Verkäufe der Xbox-Series S und X mit -0,8 Prozent im Wesentlichen gleich blieben.

Weitere Hardware-Themen:

Beim Zubehör war der DualSense-Controller im Juni die Nummer 1. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verkäufe um 6,6 Prozent. Insgesamt wurden im Juni 1,46 Millionen Zubehör- und Toys-to-Life-Produkte verkauft, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs um 5,4 Prozent entspricht. Bei den Guthabenkarten verteidigten die PlayStation Store-Cards die Nummer 1.

