UK: PS5-Absatz in diesem Jahr um 66 Prozent gestiegen

Die PS5 befindet sich weiterhin auf einem Höhenflug. In diesem Jahr konnte der Absatz in Großbritannien um 66 Prozent gesteigert werden, während andere Konsolen mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen haben.

Seit Sony in der Lage ist, die PS5 in ausreichenden Stückzahlen herzustellen, kann sich die Konsole auf vielen Märkten deutlich von der Konkurrenz absetzen. Und auch in Großbritannien verweilte die Sony-Hardware im Juni wieder auf dem Spitzenplatz.

Im vergangenen Monat war die PS5 die meistverkaufte Konsole in Großbritannien, nachdem sie kurzzeitig von der Nintendo Switch verdrängt wurde, was ein Ergebnis der Veröffentlichung von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ war.

Verglichen mit dem Vormonat musste die Switch im Juni einen Rückgang um 20 Prozent wegstecken, während Sonys System im Vergleich zum Mai um 43 Prozent zulegte, was durch einige Händleraktionen für das „God of War Ragnarök“-Bundle begünstigt wurde.

Auch die Konsolen Xbox Series S und Xbox Series X konnten im Juni 2023 zulegen. Zwar befindet sich das Duo weiterhin auf dem dritten Platz der Hardware-Charts. Doch verglichen mit dem Vormonat wurde ein Zuwachs um 31 Prozent verbucht.

Beim Zubehör gab es im Juni wiederum eine neue Nummer 1. Der weiße PS5 DualSense-Controller musste den Spitzenplatz an die Midnight Black-Version des PS5-Controllers abgeben und befindet sich nun auf dem zweiten Platz.

Auch Ergebnisse für das erste Habjahrliegen vor: Wie Gamesindustry berichtet, wurden seit Jahresbeginn in Großbritannien 722.000 Spielekonsolen verkauft, was einem Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zurückzuführen sei das vor allem auf die PS5, deren Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent nach oben kletterten. Die Verkäufe der Nintendo Switch sanken seit Jahresbeginn um zehn Prozent, während die Xbox-Verkäufe um 23 Prozent zurückgingen.

Digital-Absatz zunehmend dominierend

In Bezug auf die Software machte der Juni einmal mehr deutlich, dass die Tage der Disks gezählt sind. 82 Prozent der Verkäufe von „Diablo 4“, „Street Fighter 6“, „Final Fantasy 16“ und „F1 23“ wurden über virtuelle Stores wie den PS Store getätigt.

Meistverkauftes Spiel war Blizzards neustes Action-RPG. „Final Fantasy 16“ folgte direkt dahinter, was aufgrund der Tatsache, dass der Titel nur für eine Plattform erhältlich ist, eine beeindruckende Leistung darstellt. Der dritte Platz ging an „F1 23“, vor der Fußballsimulation „FIFA 23“.

57 Prozent der Verkäufe von „Diablo 4“ erfolgten auf dem PC. Die restlichen 43 Prozent der Verkäufe entfielen auf PS5, Xbox Serie S und X und PS4. Bemerkenswert ist, dass 52 Prozent der Exemplare von „Street Fighter 6“ auf der PS5 und weitere sieben Prozent auf der PS4 abgesetzt wurden. Auf die Xbox Series X/S entfielen nur 17 Prozent des Gesamtabsatzes, der Rest wird dem PC zugeordnet.

UK-Charts im Juni:

Diablo 4 Final Fantasy 16 F1 23 FIFA 23 Hogwarts Legacy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* Grand Theft Auto 5 Street Fighter 6 NBA 2K23 Red Dead Redemption 2

*) Ohne Digitaldaten

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren