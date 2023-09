PS Plus wird teurer: Profitiert noch wenige Stunden von den alten Preisen

PlayStation Plus wird in wenigen Stunden teurer. Noch bis zur Anhebung der Preise am 6. September 2023 profitieren PlayStation-Spieler von den alten Konditionen.

Update: Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass die Preise von PlayStation Plus morgen angehoben werden. Das heißt, es bleiben nur noch wenige Stunden, um die alten Konditionen wahrzunehmen.

Meldung vom 1. September 2023: Sony überraschte in dieser Woche mit einer signifikanten Erhöhung der Preise von PlayStation Plus. Bis zu 151,99 Euro werden künftig für eine Jahresmitgliedschaft fällig. Der Einstieg gelingt mit 71,99 Euro, nachdem zuvor abgesehen von Sales mindestens 59,99 Euro verlangt wurden. Für diesen Betrag gibt es die Grundstufe Essential.

Die Preiserhöhung erfolgt weltweit am 6. September 2023, sodass PlayStation Plus-Spieler, die weiterhin an einem Abo interessiert sind, nur noch wenige Tage die Gelegenheit haben, ihre Mitgliedschaft zum bisherigen Preis zu verlängern. Möglich ist das unter anderem bei Amazon oder direkt im PlayStation Store.

Die Preiserhöhungen bei allen drei Stufen sind erheblich, aber bei genauerer Betrachtung und auf den Monat heruntergebrochen ein überschaubarer Kostenfaktor.

PS Plus Essential kostet nach der Preiserhöhung beispielsweise 12 Euro pro Jahr (1 Euro pro Monat) mehr. Im Fall von PS Plus Extra sind es 26 Euro pro Jahr (2,17 Euro pro Monat) mehr, während PS Plus Premium-Kunden künftig 32 Euro pro Jahr (2,67 Euro pro Monat) mehr investieren müssen.

Die neuen Preise in der Übersicht:

PlayStation Plus Essential: 71,99 Euro (bisher: 59,99 Euro)

PlayStation Plus Extra: 125,99 Euro (bisher: 99,99 Euro)

PlayStation Plus Premium: 151,99 Euro (bisher: 119,99 Euro)

Werden die Jahrespreise auf einen Monat heruntergerechnet, ergeben sich die folgenden Beträge:

PlayStation Plus Essential: 6,00 Euro (bisher: 5,00 Euro)

PlayStation Plus Extra: 10,50 Euro (bisher: 8,33 Euro)

PlayStation Plus Premium: 12,67 Euro (bisher: 10,00 Euro)

Das heißt, in der Essential-Stufe bezahlen Spieler beim Abschluss einer Jahresmitgliedschaft künftig rechnerisch 6 Euro pro Monat für den Zugriff auf die Mehrspieler-Modi, exklusive Inhalte, den Cloud-Speicher, Share Play und die Spielhilfe. Hinzu kommen die drei Spiele, die monatlich ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt werden. Mit den höheren Stufen steigt auch der Feature-Umfang.

Die Preise der Monats- und Dreimonatsmitgliedschaften werden nicht geändert. Sie kosten weiterhin 8,99 und 24,99 Euro (Essential), 13,99 und 39,99 Euro (Extra) sowie 16,99 und 49,99 Euro (Premium).

Viele Abonnenten wollen auf PS Plus verzichten

Nach der Ankündigung der höheren PS Plus-Preise gab es zahlreiche Diskussionen und einzelne Umfragen. In einer ersten Reaktion meinten beispielsweise 33 Prozent der Leser von Push Square, dass sie dem Dienst den Rücken kehren wollen, sobald ihre Mitgliedschaft ausläuft.

Weitere 21 Prozent gaben an, dass sie ihr Abonnement beibehalten möchten, aber eine Stufe zurückgehen werden. Der Rest bleibt offenbar bei der bestehenden Stufe. Während die Umfrage nicht repräsentativ ist, bleibt abzuwarten, ob derartige Umfrageergebnisse auch in die Tat umgesetzt werden.

Für PS Plus Essential wurden am vergangenen Mittwoch weitere Spiele angekündigt. Welche Neuzugänge für September ausgewählt wurden, ist in dieser Meldung zusammengefasst. Die Freischaltung erfolgt am kommenden Dienstag gegen 11 Uhr. In den darauffolgenden Wochen sind PS Plus Extra und PS Plus Premium an der Reihe.

