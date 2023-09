Tales of Arise Beyond the Dawn: Mit Trailer und Releasetermin angekündigt

Tales of Arise Beyond the Dawn:

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigte Bandai Namco Entertainment "Beyond the Dawn" in dieser Woche offiziell an. Wie bereits vermutet, haben wir es hier mit einer Download-Erweiterung zum 2021 veröffentlichten Rollenspiel "Tales of Arise" zu tun.

"Tales of Arise: Beyond the Dawn" erzählt die Geschichte eines neuen Charakters.

Ende des vergangenen Jahres sicherte sich der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment die Markenrechte an „Tales of Arise: Beyond the Dawn“.

Nachdem in den letzten Monaten immer wieder spekuliert wurde, dass wir es hier mit einer Download-Erweiterung zum 2021 veröffentlichten Rollenspiel zu tun haben könnten, wurde das Ganze in dieser Woche auch offiziell bestätigt.

So nutzte Bandai Namco Entertainment die State of Play am Donnerstag Abend, um „Tales of Arise: Beyond the Dawn“ mit einem ersten Trailer anzukündigen.

Wie das Unternehmen bekannt gab, übernehmen wir in dem Add-on die Kontrolle über den neuen Charakter Nazamil und erleben eine Geschichte, die nach den Geschehnissen des Hauptspiels angesiedelt ist.

Neue Geschichten, Dungeons und mehr

Nazamil wird von General-Producer Yusuke Tomizawa als ein junges Mädchen beschrieben, das sowohl dahnäisches als auch renäisches Blut in sich trägt und die Tochter eines Lords ist, der sich euch in der Hauptstory von „Tales of Arise“ entgegengestellt hat. Weiter heißt es, dass uns die neue Geschichte, die in „Beyond the Dawn“ erzählt wird, mehr als 20 Stunden beschäftigen wird.

„Wir möchten auch anmerken, dass das Spielsystem selbst zwar von Arise übernommen wurde und sich nicht maßgeblich geändert hat, Beyond the Dawn aber mit den neuen Dungeons, der Vielfalt an neuen Quests und schicken zusätzlichen Kostümen ein Erlebnis bietet, in das ihr vollständig eintauchen könnt. Bleibt dran, um in Zukunft weitere Details zu erfahren“, so Tomizawa weiter.

Weitere Details zur Handlung von „Beyond the Dawn“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Beachtet aber bitte, dass der Artikel diverse Story-Spoiler zum Hauptspiel umfasst und daher die Gefahr besteht, dass euch die Spannung und die Überraschungen, die die Geschichte von „Tales of Arise“ zu bieten hat, verdorben werden.

Daher solltet ihr euch den Blogeintrag nur dann durchlesen, wenn ihr die Kampagne des Rollenspiels bereits abgeschlossen habt.

„Tales of Arise: Beyond the Dawn“ wird am 9. November 2023 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

