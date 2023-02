Tales of Symphonia Remastered im Test: Glanzlose Neuauflage eines JRPG-Klassikers

In Form von "Tales of Symphonia Remastered" feiert ein waschechter JRPG-Klassiker sein Comeback. Was der Titel knapp 20 Jahre nach seiner Premiere noch zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Mit „Tales of Symphonia Remastered“ erscheint dieser Tage eine Neuauflage eines der beliebtesten Teile der legendären JRPG-Reihe. In unserem Test verraten wir euch, warum einige Aspekte dem Zahn der Zeit trotzen konnten und noch immer viel Spaß machen, das Remaster an sich jedoch deutlich besser hätte ausfallen können.

Die Welt muss erneuert werden

Für den Fall, dass ihr den inzwischen fast 20 Jahre alten Titel noch nicht kennen solltet, zunächst ein paar Worte zur Story des Games. Im „Tales of Symphonia“-Universum besagt eine Legende, eines Tages werde sich ein Auserwählter erheben und so letztendlich die sterbende Welt erneuern. Auf diese gefährliche Reise begibt sich auch der junge Schwertkämpfer Lloyd, der seiner Freundin Colette dabei helfen möchte, das Ende allen Seins doch noch zu verhindern.

Gemeinsam mit weiteren Verbündeten müssen sie verschiedene Siegel brechen, um ihr Ziel zu erreichen. Allerdings ahnen sie noch nicht, auf was für ein gefährliches Spiel sie sich dabei eingelassen haben und schon bald beginnen sich die Dinge zu überschlagen.

Die wendungsreiche und spannende Geschichte des JRPG-Klassikers kommt zwar nicht ohne das eine oder andere Klischee aus, kann ansonsten jedoch auch nach all diesen Jahren noch überzeugen. Die Inszenierung und Präsentation der Story ist dafür inzwischen, abgesehen von einigen wirklich schicken Anime-Sequenzen, nicht mehr zeitgemäß. Dafür unterhalten die nach wie vor sehr gut geschriebenen Charaktere, die im Laufe des Fantasy-Abenteuers glaubhafte Entwicklungen durchlaufen. Doch nicht nur in dieser Hinsicht kann der Titel punkten, auch das Gameplay kann sich noch immer sehen lassen.

Abwechslungsreiche Fantasy-Kämpfe

Während ihrer Reise müssen sich Lloyd & Co. natürlich auch allerlei Gefahren erwehren. Glücklicherweise sind sie in den Kämpfen gegen wilde Tiere, Monster und andere feindliche Kräfte nicht schutzlos. Unser Protagonist ist ein ziemlich geschickter Schwertkämpfer und seine Gefährten haben verschiedene Talente, etwa Fernangriffe oder auch Magie, mit denen sie Feinde von verschiedenen Stellen der abgesteckten Arenen aus aufs Korn nehmen können.

Verglichen mit moderneren Ablegern der Reihe, etwa „Tales of Arise“, wirken die Kämpfe nach heutigen Standards eher gewöhnlich und aufgrund der veralteten Animationen auch etwas undynamisch. Da die Charaktere, abhängig von ihren Talenten, verschiedene Techniken, gewissermaßen Spezialangriffe, ausführen und auch weitere neue Attacken erlernen können, bietet das Kampfsystem von „Tales of Symphonia Remastered“ immer noch genug Tiefe, um nicht zu langweilen. Wenn ihr euch Zeit nehmt, um euch in all die Feinheiten reinzuarbeiten, machen die Scharmützel auch heute noch wirklich viel Spaß.

An der Erkundung der Fantasy-Welt hat der Zahn der Zeit indes deutlich stärker genagt. Auf ihrer kleinen Odyssey machen Lloyd und seine Freunde natürlich Station an den unterschiedlichsten Orten und diese zu erkunden ist noch immer ziemlich unterhaltsam. Es gibt etwa verschiedenen Shops, in denen ihr unter anderem Zutaten für verschiedene Gerichte und Heilitems kaufen sowie überschüssige Objekte in eurem Inventar für etwas Kleingeld verkaufen.

Darüber hinaus warten hier, in bester JRPG-Manier, selbstverständlich auch verschiedene Nebenmissionen auf euch, die die ohnehin ordentliche Spielzeit noch zusätzlich nach oben treiben. Für die Story allein könnt ihr gut und gerne um die 45 Stunden einplanen, wenn ihr wirklich alles erleben möchtet, was „Tales of Symphonia Remastered“ zu bieten hat, sind es locker über 100 Stunden. Ihr erhaltet hier also ein wirklich prallgefülltes Paket.

Zudem dürft ihr während eurer Mission, die Welt vor dem drohenden Untergang zu bewahren, auch allerlei Dungeons durchsuchen. Obwohl sich diese zu einem gewissen Grad voneinander unterscheiden und einige nette Rätsel bieten, ist das Leveldesigns nicht allzu gut gealtert und eher langweilig. Auch das Bereisen der Spielwelt über die Map ist heutzutage schlichtweg veraltet und insbesondere die Kamerasteuerung in diesen Abschnitten ist ein echter Graus. Hier hätte Bandai Namco Entertainment gerne Hand anlegen und nachbessern dürfen. Damit kommen wir nun auch schon zum nächsten Punkt, dem Remaster-Aspekt.

Ein Remaster mit den nötigsten Verbesserungen

Erinnern wir uns zurück, wurden wir in den letzten Jahren mit einigen wirklich hochkarätigen Remaster-Versionen altbekannter Videospielklassiker geradezu verwöhnt. Hierzu zählen etwa „NieR Replicant“, „Mass Effect: Legendary Collection“ oder zuletzt auch „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“. Während diese Titel teils durchaus umfassende Verbesserungen am jeweiligen Original vorgenommen haben, sowohl technisch als auch spielerisch, beschränkt sich das Remaster des JRPG-Klassiker eher auf das Nötigste.

Im Grunde basiert die aktuelle Version des Titels auf der fast neun Jahre alten PS3-Version des Games. Diese läuft bei 30 Bildern pro Sekunde und lässt sich in den Einstellungen nicht verändern, was angesichts der 60 FPS in der GameCube-Fassung äußerst schade ist. Die Grafik an sich wirkt gegenüber den älteren „Tales of Symphonia“-Versionen lediglich marginal verbessert. Der Cel-Shading-Look an sich ist zwar gut gealtert, allerdings wirkt das Bild oft verwaschen und einige Texturen hätten deutlich besser aufgehübscht werden können, als es letztendlich der Fall gewesen ist. Sie scheinen lediglich hochskaliert worden zu sein.

Des Weiteren fehlen ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen, die in modernen Genre-Vertretern bereits zum Standard gehören. Hierzu zählt beispielsweise eine automatische Speicherfunktion oder übersichtlichere Menüs. Auch die Möglichkeit, Zwischensequenzen überspringen zu können, wirkt etwas halbherzig umgesetzt, denn es scheinen sich lediglich richtige Filmsequenzen und die optionalen Dialoge überspringen zu lassen, nicht jedoch die unvertonten Ingame-Dialoge, die noch immer den Hauptteil dieser Szenen ausmachen. Hinzukommen einige überraschend lange Ladezeiten, die in den alten Versionen nicht enthalten waren.

Hinsichtlich des „Remaster-Aspekts“ wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Schade ist ebenfalls, dass das Action-RPG-Spin-off „Tales of Symphonia: Dawn of the New World“, anders als noch in der PS3-Version, in der PS4-Fassung fehlt.

Das soll nun jedoch nicht bedeuten, dass „Tales of Symphonia Remastered“ keine Verbesserungen gegenüber den vorherigen beiden Veröffentlichungen des Games bieten würde. Die Steuerung funktioniert nun beispielsweise einen Tick geschmeidiger und die Auflösung ist höher. Zudem war die Performance in der von uns gespielten PlayStation 4-Version stabil. Davon abgesehen ist der Soundtrack noch immer eine Wucht und bleibt mit seinen traumhaften Melodien lange im Ohr.