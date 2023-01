Tales of Symphonia: Die Remaster-Fassung im Gameplay-Trailer

Das Japano-Rollenspiel "Tales of Symphonia Remastered" zeigt sich in einem offiziellen Gameplay-Trailer. Die Veröffentlichung lässt auch nur noch einige Wochen auf sich warten.

Nachdem Bandai Namco Entertainment weitere Remaster-Fassungen zur beliebten „Tales of“-Reihe in Aussicht stellte, präsentiert der Publisher in den heutigen Abendstunden einen offiziellen Gameplay-Trailer zu „Tales of Symphonia Remastered“. Somit können wir bereits einen kurzen Ausblick auf das verbesserte Gameplay erhalten, das die Verantwortlichen versprechen.

Erlebt nochmal Lloyds atemberaubende Reise

In „Tales of Symphonia Remastered“ werden die Spieler in eine sterbende Welt geschickt, in der eine Legende besagt, dass eines Tages ein Auserwählter aus den Leuten heraustreten und das Land wiedergeboren wird. Das Schicksal zweier miteinander verbundener Welten hängt in der Schwebe, während die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt.

Eine reichhaltige und lebendige Spielwelt voller unvergesslicher Charaktere dient als Schauplatz für Lloyd Irvings Reise, der sich gemeinsam mit seinen Freunden aufmacht, um beide Welten zu retten.

Die Remaster-Fassung bringt neben spielerischen auch grafische Verbesserungen mit sich. Zudem kann man die Handlung in beeindruckenden Animesequenzen erleben sowie das Rollenspiel im lokalen kooperativen Mehrspieler mit bis zu drei Freunden spielen.

„Tales of Symphonia Remastered“ wird am 17. Februar 2023 für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen. Dedizierte Umsetzungen für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S wurden bisher nicht angekündigt.

