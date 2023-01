Tales of: Bandai Namco offen für weitere Remaster – Fans werden um Vorschläge gebeten

Tales of:

Nachdem sich die Entwickler hinter der "Tales of"-Reihe in der Vergangenheit immer wieder für weitere Remaster und Remakes aussprachen, zog nun auch der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment nach. Wie es heißt, steht das Unternehmen weiteren Neuauflagen offen gegenüber und bittet die Anhängerschaft um Vorschläge.

"Tales of Symphonia" kehrt in Form eines Remasters zurück.

In den vergangenen Monaten sprachen sich führende kreative Köpfe hinter den diversen „Tales of“-Abenteuern immer wieder für weitere Remaster oder Remakes zu den Rollenspielen aus.

In der Zwischenzeit meldete sich auch der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment mit einem Statement zu diesem Thema zu Wort und wies darauf hin, dass das Unternehmen weiteren Neuauflagen definitiv offen gegenübersteht. Spruchreif sei dahingehend zwar noch nichts, allerdings bittet Bandai Namco Entertainment die Fans schon jetzt um ihre Vorschläge.

Gleichzeitig nutzte der japanische Publisher die Gelegenheit, sich für die Unterstützung seitens der Spieler und Spielerinnen zu bedanken.

Tales of Symphonia feiert in Kürze sein Comeback

„Wir hören von vielen leidenschaftlichen Fans der Serie auf der ganzen Welt, dass sie alte Tales-Spiele auf den neuesten Plattformen spielen möchten“, so Bandai Namco Entertainment. „Wir als Team danken euch allen von ganzem Herzen. Wir konzentrieren uns derzeit auf die Veröffentlichung von Tales of Symphonia Remastered, aber wir erwarten eure Vorschläge und Wünsche in der Zukunft.“

Als nächstes wird das ursprünglich im Jahr 2003 für den GameCube veröffentlichte „Tales of Symphonia“ sein Comeback feiern. Die Remastered-Version für die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch bekommt zwar diverse grafische Verbesserungen und kleinere Gameplay-Anpassungen spendiert, auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde muss allerdings verzichtet werden.

Stattdessen wurden die 30FPS des Originals beibehalten. „Tales of Symphonia Remastered“ erscheint hierzulande am 17. Februar 2023.

