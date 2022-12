Tales of Arise: Sollte ursprünglich in Form einer ganz neuen Marke veröffentlicht werden

Tales of Arise:

Mit "Tales of Arise" unterzog Bandai Namco Entertainment die langlebige Rollenspielserie einem erfolgreichen Neustart. Wie führende Entwickler gegenüber der Famitsu bestätigten, sollte "Arise" zunächst allerdings nicht als Teil der "Tales of"-Franchise ins Rennen geschickt werden.

"Tales of Arise" erschien unter anderem für die PlayStation-Konsolen.

Im Jahr 2021 veröffentlichte der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment das Rollenspiel „Tales of Arise“ für die Konsolen sowie den PC und läutete innerhalb der langlebigen RPG-Franchise eine neue Ära ein.

So wurde den Entwicklern nicht nur ein größeres Budget als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus vollzog Bandai Namco Entertainment den Wechsel auf die Unreal-Engine, um der „Tales of“-Reihe grafisch den nächsten großen Sprung zu ermöglichen. Zum Release wurde „Tales of Arise“ sowohl technisch als auch spielerisch sehr positiv aufgenommen.

Im Interview mit der japanischen Famitsu blickten Produzent Yusuke Tomizawa sowie Game-Director Hirokazu Kagawa noch einmal auf die Arbeiten an „Tales of Arise“ zurück und enthüllten dabei ein interessantes Detail. Laut den beiden kreativen Köpfen sollte der Titel nämlich zunächst in Form einer neuen Marke veröffentlicht werden.

Die Idee wurde schnell verworfen

Vor allem die neue Technik auf Basis der Unreal-Engine sowie die teilweise düstere Aufmachung ließen zwischenzeitlich die Idee aufkommen, mit dem Rollenspiel eine neue Marke zu etablieren. Erschwerend kam laut Tomizawa und Kagawa die Befürchtung hinzu, dass sich „Arise“ zu weit von den anderen Serienablegern abhebt, was dazu führen könnte, dass das Fantasy-Abenteuer von der Community nicht als Teil der „Tales of“-Reihe akzeptiert wird.

Allerdings wurden diese Befürchtungen beziehungsweise Gedankengänge schnell wieder verworfen und die Verantwortlichen hinter dem Projekt entschieden sich dazu, auf den Namen „Tales of Arise“ zu setzen. Die richtige Entscheidung, wie sich nach dem Release zeigen sollte. Bis Ende März 2022 verkaufte sich das Rollenspiel nämlich mehr als zwei Millionen Mal.

„Tales of Arise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

