Tales of Arise: Marke „Beyond the Dawn“ angemeldet

Tales of Arise:

Bandai Namco Entertainment hat die Marke "Tales of Arise: Beyond the Dawn" angemeldet. Kommt eine Erweiterung zu dem erfolgreichen Rollenspiel heraus?

Beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hat Bandai Namco heute einen Markenschutz eingereicht. Und zwar für die Bezeichnung „Tales of Arise: Beyond the Dawn“.

Hört sich so an, als würde es sich um eine Erweiterung oder gar einen Nachfolger für das japanische Rollenspiel handeln. Zumindest mit Letzterem ist aber nicht zu rechnen: Im April dieses Jahres deutete Produzent Tomiwaza an, dass kein direktes Sequel kommen wird. Story-DLCs hingegen sind für die „Tales of“-Reihe ungewöhnlich, weshalb auch hier Zweifel bestehen.

Entweder die Pläne des japanischen Publishers haben sich geändert oder es handelt sich um etwas ganz anderes. Beispielsweise eine Anime-Serie, wie es CD Projekt RED mit „Cyberpunk: Edgerunners“ umgesetzt hat. Ansonsten wäre eine Art Ultimate Edition möglich, die zusätzlichen Content enthalten würde.

Vielleicht erfahren wir schon auf den bevorstehenden Game Awards mehr. Dort präsentiert Bandai Namco neues Material zu „Tekken 8“ und eventuell auch zum „Tales Of“-Franchise.

Presse und Spieler waren überzeugt

Auf den Erfolg von „Tales of Arise“ aufzubauen würde definitiv Sinn ergeben: Bereits über zwei Millionen Mal hat sich das JRPG verkauft. Und auch der Metascore (87 Punkte) zeigt, dass den Entwicklern hiermit ein fantastisches Spiel gelungen ist. Die Spieler sehen das mit durchschnittlich 8,6 von zehn Punkten genauso und hätten daher gegen ein DLC sicherlich nichts einzuwenden.

Related Posts

„Tales of Arise“ ist auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Aktuell ist im PlayStation Store die Deluxe Edition mit 60 Prozent Rabatt zu haben. Somit zahlt ihr nur 35,99 Euro anstatt 89,99 Euro. Wer vorher erst einmal hineinschnuppern möchte, kann sich eine Demoversion herunterladen.

Weitere Meldungen zu Tales of Arise.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren