Tales of Arise: Spielszenen und positive Pressezitate im offiziellen Accolades-Trailer

Vor wenigen Wochen veröffentlichte der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment das Rollenspiel „Tales of Arise“ für die Konsolen sowie den PC.

Nachdem das Fantasy-Abenteuer sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde, stellte Bandai Namco Entertainment in dieser Woche den offiziellen Accolades-Trailer bereit. Neben ausgewählten Spielszenen aus „Tales of Arise“ umfasst dieser die obligatorischen positiven Zitate der internationalen Gaming-Presse und soll euch den neuesten Ableger der langlebigen Japano-Rollenspiel-Reihe noch einmal schmackhaft machen.

Zwei neue Schwierigkeitsgrade und mehr veröffentlicht

In der vergangenen Woche wurde „Tales of Arise“ mit einem weiteren Post-Launch-Update versehen, das unter anderem zwei neue Schwierigkeitsgrade mit sich brachte. Während sich der sehr leichte Grad an Spieler und Neulinge richtet, die einfach nur die Geschichte verfolgen möchten, kommen im „Unbekannt“-Modus auch Spieler auf ihre Kosten, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

Darüber hinaus wurde kürzlich der erste Crossover-DLC zur Verfügung gestellt, mit dem verschiedene Inhalte auf Basis von „Sword Art Online“ den Weg ins Spiel fanden. Weitere Details zu diesen haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Tales of Arise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

