Tales of Arise: Heutiges Update liefert zwei neue Schwierigkeitsgrade und mehr

"Tales of Arise" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Mit „Tales of Arise“ erschien vor wenigen Wochen der neueste Ableger der beliebten Japano-Rollenspiel-Serie für die Konsolen und den PC.

Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neues Update zu „Tales of Arise“ bereit, mit dem zum einen zwei weitere Schwierigkeitsgrade Einzug in das Rollenspiel halten. Der „Sehr leicht“ genannte Schwierigkeitsgrad macht bereits anhand seines Namens deutlich, worum es hier geht. So bietet euch „Sehr leicht“ die Möglichkeit, euch auf die Geschichte und die Charakter-Entwicklung von „Tales of Arise“ zu konzentrieren.

Auch Veteranen sollen auf ihre Kosten kommen

Der zweite neue Schwierigkeitsgrad trägt den Namen „Unbekannt“ und soll sich an Spieler richten, die sich auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderungen befinden und selbst vor dem höchsten Grad von „Tales of Arise“ nicht zurückschrecken. Den Schlusspunkt unter das heutige Update setzen frische Inhalte auf Basis von „Swort Art Online“.

Wer den entsprechenden DLC erwirbt, kann gegen Kirito und Asuna aus „Sword Art Online“ antreten, Kiritos Waffe ergattern und neue Outfits für Alphen, Shionne oder Law freischalten. Hinzukommt eine exklusive Mystic-Arte.

„Tales of Arise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

