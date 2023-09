Im Oktober startet ein weiteres Spiel für Virtual Reality-Headsets. “Ghostbusters: Rise Of The Ghost Lord" erscheint für PlayStation VR2 und Quest. Die Terminankündigung wird von einem Trailer begleitet.

Der Oktober ist prall gefüllt mit neuen Spielen. Und auch Besitzer des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 kommen auf ihre Kosten. “Ghostbusters: Rise Of The Ghost Lord” wird pünktlich zum Halloween-Fest erscheinen.

Der Launch erfolgt laut der heutigen Terminankündigung am 26. Oktober 2023 für PS VR2. Ebenfalls ist ein Launch für das Quest-Headset geplant. Unterhalb dieser Zeilen kann ein Trailer zu “Ghostbusters: Rise Of The Ghost Lord” gestartet werden.

Als Geisterjäger setzen Spieler im neuen VR-Abenteuer auf ein reichhaltiges Arsenal an Geisterbekämpfungswerkzeugen, darunter ferngesteuerte Geschütztürme oder auch simple Köder.

Zugleich gilt es, eine Reihe von Aufgaben wie das Einsammeln von dunkler PKE (Psychokinetische Energie) oder das Verschließen interdimensionaler Portale zu meistern, wodurch der Vormarsch des Bösen aufgehalten werden kann.

Mit Rumble und Eye-Tracking

Laut Hersteller werden die neuen Funktionen von PlayStation VR2 dabei behilflich sein, das „Ghostbusters“-Universum in einer unterhaltsamen Weise zum Leben zu erwecken. Die Rumble-Funktion wird etwa aktiv, wenn Geister durch euch hindurchfliegen. Und dank der Eye-Tracking-Technologie kann den Teamkameraden in Echtzeit zugezwinkert werden. Ebenfalls werden Spieler so erkennen, wohin die Mitstreiter gerade blicken.

Die PS VR2 Sense-Controller mit den adaptiven Triggern sollen wiederum ein authentisches Mittendrin-Gefühl vermitteln. Dabei werden nicht nur der PKE-Meter oder der Protonenstrahler realitätsnah dargestellt, sondern auch das Geisterfallen-Werfer-Gadget.

Die adaptiven Trigger sollen ihre Stärke ebenfalls beim Zerquetschen von Mini-Pufts unter Beweis stellen. Diese kleinen Wesen haben eine Vorliebe dafür, euch und eure Ausrüstung in den unpassendsten Momenten anzugreifen.

Weitere Informationen zu “Ghostbusters: Rise Of The Ghost Lord” sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

10 Prozent Rabatt für PS Plus-Spieler

“Ghostbusters: Rise Of The Ghost Lord” kann im PlayStation Store in zwei Versionen vorbestellt werden, darunter die Standardversion für 34,99 Euro und die Full Containment Edition für 54,99 Euro. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten bis zum 26. Oktober 2023 einen 10-Prozent-Rabatt.

Die Full Containment Edition enthält:

Vier Ausrüstungs-Skins

10 zusätzliche spielbare Avatare

Slimer Hunt-Feature und Sammlerstück

Zusätzliche Bonusinhalte

“Ghostbusters: Rise Of The Ghost Lord” wird am 26. Oktober 2023 für PlayStation VR2 und Quest erscheinen. Nachfolgend zeigt ein Trailer, was euch erwartet:

