Marvel’s Spider-Man 2: Gameplay-Trailer zeigt die Spielwelt, Anpassung der Anzüge und mehr

Auch zu "Marvel's Spider-Man 2" wurde im Rahmen der gestrigen State of Play ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Dieser ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf Elemente wie die offene Welt, das Kampfsystem oder die Anpassung der Anzüge.

Am gestrigen Donnerstag Abend fand die neueste Episode des State of Play-Formats statt, die sich eigentlich um die Third-Party-Partner von PlayStation drehte, denen die Möglichkeit geboten wurde, ihre kommenden Highlights vorzustellen.

Trotz allem ließen es sich die Entwickler von Insomniac Games nicht nehmen, das Digital-Event zu nutzen, um einen neuen Gameplay-Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“ zu präsentieren. Dieser ermöglicht uns einen umfangreichen Blick auf das, was der Nachfolger grafisch wie spielerisch zu bieten hat.

Neben der offenen Spielwelt und dem Kampfsystem präsentiert uns Insomniac Games die Anpassungsmöglichkeiten an den Anzügen sowie die AR-Technik, mit der es möglich ist, noch unentdeckte Geheimnisse oder Nebenmissionen zu orten.

Suit-Tech-System liefert zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Wie Insomniac Games bestätigte, warten im Rahmen des Suit-Tech-Systems mehr als 200 unterschiedliche Möglichkeiten, die Anzüge der beiden Protagonisten anzupassen und auf die vor euch liegenden Herausforderungen zuzuschneiden. Weiter heißt es, dass Missionen und Geschichten in Form von visuellen Hinweisen in der Welt von „Marvel’s Spider-Man 2“ platziert werden. Sei es in Form einer vorbeifliegenden Drohne oder mit den sogenannten „Hunter Cloak Blinds“, die Informationen über Kraven liefern.

Auch auf neue Technologien dürfen Peter Parker und Miles Morales im Nachfolger zurückgreifen. Während euch die AR-Technik in die Lage versetzt, noch offene Nebenmissionen und Geheimnisse in Angriff zu nehmen, werden mit der “ Friendly Neighborhood Spider-Man“-App Anfragen von Einzelpersonen verfolgt. Diese Missionen können entweder nur mit Peter beziehungsweise Miles oder unter Umständen auch mit beiden Hauptcharakteren angenommen werden.

Ebenfalls mit von der Partie ist ein neues Distriktfortschrittssystem, das euren Spielfortschritt verfolgt und auf Basis dessen Belohnungen freischaltet. Ergänzend zur Präsentation der neuen Gameplay-Szenen wurde ein weiterer Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“ veröffentlicht, der die exklusiven Anzüge der Digital-Deluxe-Edition zeigt.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5. In dieser Woche hatten ausgewählte Pressvertreter im Rahmen von Preview-Events die Möglichkeit, einen Blick auf den Nachfolger zu werfen.

Die damit verbundenen Vorschau-Berichte dürfen am späten Nachmittag ab 17 Uhr unserer Zeit veröffentlicht werden.

