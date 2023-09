State of Play: Neue Episode mit Termin und Details angekündigt – Hier live verfolgen

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage kündigte Sony Interactive Entertainment die neueste Episode des State of Play-Formats nun auch offiziell an. Los geht es bereits am heutigen Donnerstag Abend.

Das State of Play-Format kehrt in diesem Monat zurück.

Nachdem uns in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Gerüchte um eine mögliche bevorstehende State of Play-Ausgabe erreichten, wurde diese von Sony Interactive Entertainment nun auch offiziell angekündigt.

Wie die PlayStation-Macher bekannt gaben, findet das digitale Event bereits am heutigen Donnerstag Abend statt. Los geht es wie bereits bei den früheren State of Play-Episoden um 23 Uhr unserer Zeit. Wer live dabei sein möchte, kann die State of Play zum einen über den eingebetteten Youtube-Player verfolgen.

Darüber hinaus wird das State of Play-Event live auf den offiziellen PlayStation-Kanälen auf Twitch und TikTok gestreamt beziehungsweise nach der Ausstrahlung verfügbar sein.

Was gibt es zu sehen?

Neben dem Termin und der Uhrzeit wurden natürlich auch Details zu den Spielen, die im Rahmen der neuen State of Play-Episode präsentiert werden, genannt. Wie Sony Interactive Entertainment auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gab, liegt der Fokus heute Abend auf Updates zu bereits angekündigten Third-Party- Spielen für die PlayStation-Konsolen.

Diese reichen von größeren Projekten über Indie-Titel bis hin zu Spielen, die sich für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 in Entwicklung befinden. In wie weit die Tatsache, dass Dritthersteller-Projekte in den Mittelpunkt rücken sollen, mögliche Ankündigungen oder kleinere Überraschungen der PlayStation Studios selbst ausschließt, erfahren wir heute Abend.

Zu den Titeln, die mit einer möglichen Präsentation im Rahmen von State of Play in Verbindung gebracht werden, gehören unter anderem „Stellar Blade“, „Final Fantasy VII Rebirth“, der zweite Akt des „Final Fantasy VII“-Remakes“, oder „Rise of the Ronin“, das sich bei den „Nioh“-Machern von Team Ninja in Arbeit befindet.

„Wir bei PlayStation haben eine gemeinsame Vision: The Best Place to Play. Deshalb möchten wir auch tolle Spiele veröffentlichen. Und da Tausende von Entwicklern und Herausgebern auf der ganzen Welt ständig großartige Spiele entwickeln und veröffentlichen, zeigt euch unser Team ihre Arbeit“, kommentierten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment die Ankündigung der neuen State of Play-Episode.

