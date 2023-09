Marvel’s Spider-Man 2: Details und neue Eindrücke versprochen – Preview-Embargo fällt in Kürze

Ohne Zweifel wird Insomniac Games‘ Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ zu den größten Veröffentlichungen der kommenden Monate gehören. Wie bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns noch in dieser Woche auf Neuigkeiten zum nächsten großen Exklusiv-Titel der PlayStation 5 freuen.

Via Twitter bestätigte Insomniac Games, dass ausgewählte Pressevertreter in dieser Woche die Möglichkeit erhielten, im Rahmen von Preview-Events in London und Los Angeles einen ausführlichen Blick auf das zu werfen, was „Marvel’s Spider-Man 2“ technisch und spielerisch zu bieten hat.

Weiter heißt es, dass das damit verbundene Preview-Embargo zu „Marvel’s Spider-Man 2“ am kommenden Freitag, den 15. September 2023 um 17 Uhr unserer Zeit fällt.

Versprochen werden sowohl neue Details als auch Impressionen zum vielversprechenden Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales, die nach Ablauf der Frist von den Magazinen veröffentlicht werden können.

Vor wenigen Tagen lieferten uns die Entwickler von Insomniac Games neue Eindrücke aus der Spielwelt von „Marvel’s Spider-Man 2“ und versprachen, dass die US-Metropole New York auf authentische Art und Weise nachgebildet wird. Neben Brooklyn und Queens kann im Nachfolger auch die für ihre Vergnügungsviertel bekannte Halbinsel Coney Island erkundet werden.

Außen vor bleibt aufgrund der fehlenden Lizenz erneut das Chrysler-Gebäude. Bildmaterial und weitere Details zu den kreativen Zielen, die Insomniac Games bei der Gestaltung der Spielwelt von „Marvel’s Spider-Man 2“ verfolgten, haben wir hier für euch zusammengefasst. Neben der grafischen Umsetzung soll auch die Soundkulisse des Action-Titels beeindrucken.

Laut Sound-Director Jeremie Villot wird es sich bei „Marvel’s Spider-Man 2“ nämlich um nicht weniger als die bisher beste Arbeit von Insomniac Games‘ Sound-Team handeln. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt auf das vorbereitet ist, was sie in Kürze auf sie loslassen werden – es ist atemberaubend und meiner bescheidenen Meinung nach ihre bisher beste Arbeit“, so die Worte von Villot.

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

