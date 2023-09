Marvel’s Spider-Man 2: Neue Einblicke in das authentische New York-Design

Insomniac Games gewährt gemeinsam mit der New York Times weitere Einblicke in das kommende PS5-Spiel "Marvel's Spider-Man 2". Neue Bilder zeigen den Schauplatz New York, bei dessen Gestaltung auch Google Maps zum Einsatz kam.

Insomniac Games hat in Zusammenarbeit mit der New York Times weitere Eindrücke vom kommenden PS5-Spiel “Marvel’s Spider-Man 2” veröffentlicht. Auf neuen Bildern ist der Schauplatz New York zu sehen.

Dem Design Director Josue Benavidez zufolge wurde bei der Gestaltung der Stadt viel Wert auf Authentizität gelegt. So beschrieb er seine Arbeit mit den Worten: „Wir haben viel in Google Maps gelebt.“

Das Team setzte sich mit verschiedenen Organisationen in Verbindung, darunter das Center for Brooklyn History. Auch in Reddit-Gruppen, die sich auf die Location spezialisiert haben, wurden Anfragen gestellt. Zudem nahmen die Entwickler Kontakt zu Unternehmen in der Nähe der untersuchten Gebäude auf und stellten Fragen bezüglich deren Geschichte oder Bedeutung für das Viertel.

Spider-Man 2 mit Brooklyn und Queens

Im Vergleich zum vorherigen Teil wird “Marvel’s Spider-Man 2” nicht nur Manhattan, sondern auch Brooklyn und Queens beinhalten. Dies habe eine echte Herausforderung für das perfekte Spielgefühl dargestellt, da die Designer sicherstellen wollten, dass alles nahtlos ineinandergreift.

Ein weiteres Ziel war es, zu zeigen, wie unterschiedlich die Stadtlandschaften in New York sein können – von ikonischen Wahrzeichen bis hin zu kleineren Ingame-Details wie dem Haus von Tante May.

Die neuen Bilder zu “Marvel’s Spider-Man 2” zeigen unter anderem, wie Schauplätze wie der Prospect Park nachgebildet wurden. Allerdings wird das Chrysler-Gebäude wie in “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” erneut fehlen – ein Umstand, für den fehlende Lizenzen verantwortlich sind.

Erscheinen wird “Marvel’s Spider-Man 2” am 20. Oktober 2023 für die PS5. Wie erst kürzlich bekannt wurde, soll der neue Teil noch umfangreicher ausfallen als der Vorgänger und 98 GB Speicherplatz benötigen.

Insomniac Games ließ ebenfalls durchblicken, dass es zahlreiche Optionen geben wird, die das Spiel für jeden zugänglicher machen sollen – darunter auch eine Funktion zur Verlangsamung des Spieltempos.

