Kingdom Come Deliverance 2: TV-Beitrag liefert Eindrücke & Details zum Nachfolger

In einem aktuellen Bericht im tschechischen TV wurde das kommende Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance 2" etwas näher beleuchtet. Neben Eindrücken aus dem Nachfolger umfasste der Bericht auch das eine oder andere interessante Detail.

Nachdem ein Leak im letzten Monat die Überraschung verdarb, kündigten die Entwickler der Warhorse Studios „Kingdom Come: Deliverance 2“ kurze Zeit später offiziell an.

Die Geschichte des Nachfolgers dreht sich erneut um Heinrich von Skalitz, der in „Kingdom Come: Deliverance 2“ zurückkehren wird. Kurz nach der offiziellen Ankündigung des Sequels wurde das Rollenspiel in einem Beitrag im tschechischen TV thematisiert. Im Rahmen des Beitrags bekommen wir zum einen weitere Eindrücke aus der Spielwelt zu Gesicht.

Diese zeigen neben ausgewählten Charakteren auch erste Szenen aus den teilweise imposanten Städten. Ergänzend zum präsentierten Gameplay nannte der TV-Bericht diverse interessante Details zu „Kingdom Come: Deliverance 2“.

Entwickler versprechen zahlreiche spielerische Verbesserungen

Zunächst weisen die Redakteure in dem Bericht darauf hin, dass sich die Entwicklung des Nachfolgers in der finalen Phase befindet. Daher dürfte dem geplanten Release in diesem Jahr nichts mehr im Wege stehen.

Anschließend wird hervorgehoben, dass in „Kingdom Come: Deliverance 2“ diverse historische Gebiete berücksichtigt werden – darunter die Stadt Kutna Hora, die Burg Trosky oder Cesky Raj, ein heutiges Naturschutzgebiet.

Wie die Entwickler zudem verraten, dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit allen wichtigen Spielmechaniken des ersten Teils freuen. Hier legten die Warhorse Studios großen Wert darauf, dass sämtliche Mechaniken auf den Prüfstand gestellt und weiter verbessert beziehungsweise verfeinert wurden.

Weitere Details zu den spielerischen Verbesserungen und Neuerungen werden zu gegebener Zeit genannt. Doch nicht nur bei der spielerischen Umsetzung des Rollenspiels lassen die Entwickler große Sorgfalt walten.

Spielwelt soll historisch korrekt umgesetzt werden

Darüber hinaus wies das Studio darauf hin, dass es ihnen in „Kingdom Come: Deliverance 2“ darum geht, die Spielwelt historisch akkurat umzusetzen. Einige der historischen Gebäude wurden kartiert und anschließend in 3D-Modelle umgewandelt. Ein Beispiel für die an den Tag gelegte Genauigkeit ist der Klang der Kirchenglocken. Dieser entspricht 1:1 dem Klang des realen Pendants.

Einen konkreten Releasetermin spendierten Deep Silver und die Warhorse Studios „Kingdom Come: Deliverance 2“ bislang nicht. Stattdessen wurde lediglich bekannt gegeben, dass das Sequel im Laufe des Jahres 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Versprochen werden unter anderem fünf Stunden an Zwischensequenzen, mit denen uns die dramatische Geschichte von Heinrich erzählt wird. Erneut wieder mit von der Partie ist der realistische Ansatz des Kampfsystems.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren