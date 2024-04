Kingdom Come Deliverance 2: Zahlreiche Ethnien – Vielfalt wird großgeschrieben

Kingdom Come Deliverance 2:

Erst kürzlich hat Warhorse Studios das Rollenspiel "Kingdom Come Deliverance 2" angekündigt. Mittlerweile gibt es neue Details, die nochmals deutlich machen, was auf die Fans zukommt. Dazu gehört Diversität.

Für viele RPG-Fans war der Donnerstag ein echtes Wochen-Highlight: Mit „Kingdom Come: Delieverance 2“ hat der Entwickler Warhorse Studios den von vielen Fans lang erwarteten Nachfolger des mittlerweile sechs Jahre alten Rollenspiel-Epos angekündigt. Inbegriffen waren Details, die allesamt sehr vielversprechend klingen.

Breites Spektrum an ethnischen Gruppen und unterschiedlichen Charakteren

In einem Interview mit dem Magazin IGN meldete sich Tobias Stolz-Zwilling von Warhorse Studios zu Wort, um einen umfangreicheren Ausblick auf „Kingdom Come: Deliverance 2“ zu gewähren.

Hinsichtlich der Story und der ethnischen Vielfalt können sich die Fans demnach auf interessante Änderungen gefasst machen. Die Entwickler legen in der fiktiven Welt des Rollenspiels allem Anschein nach großen Wert auf Diversität.

„Die Story und die Handlung von Kingdom Come: Deliverance haben sich entwickelt“, so Stolz-Zwilling. „Es ist düsterer, tiefgründiger und cineastischer; auch grausamer, mit wichtigen Entscheidungen und Wendungen, um das Gewissen des Spielers vor Herausforderungen zu stellen.“

„Nichtsdestotrotz behält es seinen Humor und seinen sehr geerdeten Ansatz. […] An einem Ort wie diesem können die Leute eine Vielzahl an Ethnien und unterschiedlichen Charakteren erwarten, auf die Henry während seiner Reise trifft“, erklärte er weiter.

Zudem betonte Stolz-Zwilling, dass die Spielwelt etwa doppelt so groß sein wird wie beim Vorgänger. Sie teilt sich auf zwei separate Karten auf. Demnach dürften die Abenteurer deutlich mehr Zeit in den mittelalterlichen Gefilden verbringen als noch beim ersten „Kingdom Come: Deliverance„.

Die Spielwelt und deren Größe sind auch in unserer Vorschau ein zentrales Thema:

Wann erscheint Kingdom Come Deliverance 2?

Aktuellen Planungen zufolge soll „Kingdom Come Deliverance 2“ gegen Ende dieses Jahres für den PC und Konsolen erscheinen – unter anderem auch für die PlayStation 5. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher allerdings nicht.

Warhorse Studios will das genaue Datum nach Möglichkeit erst dann verkünden, wenn die Arbeiten einen wichtigen internen Meilenstein erreicht haben. Vor dem Herbst 2024 sollten die Fans daher nicht mit der Veröffentlichung rechnen.

