Kingdom Come Deliverance 2: Mittelalter-RPG offiziell angekündigt – Erste Details und Trailer

Kingdom Come Deliverance 2:

Das Mittelalter-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance 2" wurde offiziell enthüllt. Mit ersten Details hat Warhorse Studios einen Blick nach Böhmen gewährt.

Nun ist es offiziell! Ende dieses Jahres wird es auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in dem Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“ ein weiteres Mal in das Böhmen des 15. Jahrhunderts gehen.

Heinrich und Hans kehren nach Böhmen zurück

Die Geschichte von Heinrich von Skalitz, der bereits im Mittelpunkt des ersten Teils stand, wird fortgesetzt. Mit seinem Knappen Sir Hans wird er sich inmitten eines Bürgerkriegs befinden. Und weiterhin wird er sich auf einem Rachefeldzug befinden, nachdem seine Eltern ermordet wurden. Von einem einfachen Sohn eines Schmiedes zu einem Ritter, der sich mit Königen anlegt. Heinrichs Reise wird in „Kingdom Come: Deliverance 2“ weite Kreise ziehen.

Schließlich haben die Warhorse Studios bestätigt, dass sich die Spieler auf zwei neue Karten freuen können. Diese werden doppelt so groß wie im Vorgänger ausfallen und unter anderem das Böhmische Paradies mit der majestätischen Burg Trosky umfassen. Die urbane Umgebung der Silberminenstadt Kuttenberg lädt daraufhin ebenfalls zum Erkunden ein. Somit haben die Spieler die Möglichkeit ein heutiges UNESCO-Weltkulturerbe in digitaler Form zu besuchen.

Mehr als fünf Stunden an Zwischensequenzen sollen Heinrichs Geschichte in dramatischer Art und Weise erzählen. Das Kampfsystem wird sich treu bleiben. Mit anderen Worten setzen die Entwickler weiterhin auf einen simulationslastigen Ansatz für den Schwert- und Fernkampf. Allerdings hat man das System überarbeitet, um es zugänglicher zu gestalten. Die mittelalterlichen Kampfkünste sollen weiterhin realitätsgetreu dargestellt werden, wobei Armbrüste und frühe Schießpulverwaffen das Arsenal erweitern werden.

Selbstverständlich darf auch eine Rollenspieltiefe nicht fehlen. Bei den Quests kann man verschiedene Wege auswählen, während man Heinrich nach eigenen Wünschen entwickeln kann. All dies wird mit einer ansprechenden und lebendigen Spielwelt verbunden.

Wer möchte, kann sich auch das offizielle Enthüllungsevent noch einmal anschauen. Im Rahmen dessen hatten die Entwickler und Schauspieler einige Details zu dem Mittelalter-Rollenspiel verraten. Des Weiteren hat Jan Valta, der Komponist hinter „Kingdom Come: Deliverance 2“, einen Eindruck von der Musik gegeben.

