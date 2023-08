Marvel’s Spider-Man 2: Belegt offenbar fast 100 Gigabyte an freiem Speicher – Gerücht

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint in diesem Herbst das neueste Werk des gefeierten Entwicklerstudios Insomniac Games für die PlayStation 5.

Wie sich schon einige Wochen vor dem offiziellen Release abzeichnet, solltet ihr für das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales einiges an freiem Speicherplatz auf eurer SSD reservieren. So lässt sich einem Schnappschuss der Verpackung der Limited-Edition entnehmen, dass „Marvel’s Spider-Man 2“ mindestens 98 Gigabyte an Speicherplatz verschlingen wird.

Das mittlerweile fast schon obligatorische Day-One-Update, das sicherlich auch zum Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ zur Verfügung stehen wird, käme separat hinzu.

Deutlich größer als der Vorgänger?

Mit einem Speicherbedarf von 98 Gigabyte würde der Action-Titel deutlich speicherhungriger ausfallen als sein Vorgänger. „Marvel’s Spider-Man Remastered“ brachte es auf der PlayStation 5 nämlich auf eine Installationsgröße von „nur“ 53,76 Gigabyte. Allerdings gilt zu beachten, dass die Installationsgröße von „Marvel’s Spider-Man 2“ bisher nicht von Insomniac Games bestätigt wurde.

Im neuesten Ableger der „Spider-Man“-Reihe stehen mit Peter Parker auf der einen und Miles Morales auf der anderen Seite zwei spielbare Charaktere zur Verfügung, die sich ihren ganz eigenen Herausforderungen und Widersachern stellen. Während ihr die Straßen New Yorks erkundet, könnt ihr nach Belieben zwischen den beiden Hauptcharakteren hin- und herschalten.

Im Vergleich mit den Vorgängern fällt die virtuelle Version von New York deutlich detaillierter aus und bietet zudem komplett neue Schauplätze wie Coney Island oder das Haus von Tante May, in dem Peter Parker aufwuchs. Zu den bekannten Bösewichten, die sich euch in „Marvel’s Spider-Man 2“ entgegenstellen, gehören Lizard, Kraven der Jäger, eine Neuinterpretation von Venom und viele mehr.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird ab dem 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich sein. Vorbesteller kommen in den Genuss der folgenden Pre-Order-Boni: Dem „Arachknight“-Anzug für Peter (Vorab-Bonus in drei Farbvarianten), dem „Schattenspinne-Anzug“ für Miles (Vorab-Bonus in drei Farbvarianten), dem Netzgreifer-Gerät und drei Skillpunkten.

Marvel’s Spider-Man 2 officially requires a minimum of 98 GB per the official Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Console Bundle Retail Box. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/2Gyod29X1D — Marvel’s Spider-Man 2 Countdown🕸️🕷️ (@SpiderManCD) August 30, 2023

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren