Marvel’s Spider-Man 2: Düstere Aufmachung zieht höhere USK-Freigabe nach sich

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint im Herbst dieses Jahres der nächste große Exklusiv-Titel der PlayStation 5. Wie bereits in der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, werden die Aufmachung und die Geschichte dieses Mal deutlich düsterer ausfallen als noch bei den beiden Vorgängern.

Während sich das nordamerikanische Entertaimment Software Rating Board (kurz: ESRB) trotz allem dazu entschloss, „Marvel’s Spider-Man 2“ mit dem Teen-Rating zu versehen und somit ab 13 Jahren freizugeben, reagierte die hiesige USK auf die düsterere Aufmachung und hob die Alterseinstufung an. In Deutschland wird „Marvel’s Spider-Man 2“ demnach ab 16 Jahren freigegeben sein.

Sowohl „Marvel’s Spider-Man“ als auch „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ bekamen von der USK seinerzeit noch das „Ab 12 Jahre“-Siegel verpasst.

Durchkreuzt die Pläne von Venom

Zu den Besonderheiten von „Marvel’s Spider-Man 2“ gehört die Tatsache, dass mit Peter Parker auf der einen und Miles Morales auf der anderen Seite zwei spielbare Charaktere zur Verfügung stehen. Die Geschichte des Nachfolgers dreht sich unter anderem um den Superschurken Venom und dessen durchtriebene Pläne. Doch auch weitere bekannte Bösewichte werden einen Auftritt haben und New York unsicher machen.

„Die unfassbare Macht der Symbionten zwingt Peter und Miles, sich sowohl mit als auch ohne Maske der ultimativen Prüfung zu stellen, ihren Alltag, ihre Freundschaften und ihre Pflicht, andere Menschen zu beschützen, im Gleichgewicht zu halten“, führen die Entwickler von Insomniac Games zur Geschichte aus.

Wie das Studio im Rahmen der San Diego Comic-Con 2023 versprach, dürfen wir uns in „Marvel’s Spider-Man 2“ auf eine gehörige Portion Fan-Service freuen. So wird es beispielsweise möglich sein, Tante Mays Haus einen Besuch abzustatten und somit den Ort zu erkunden, an dem Peter Parker aufwuchs.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und laut Entwicklerangaben regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der Sony-Konsole machen.

Demnach dürfen wir uns nicht nur auf eine spektakuläre Grafik einstellen. Auch die exklusiven Features des DualSense-Controllers sollen in das Spielgeschehen eingebunden werden und so für eine immersive Erfahrung sorgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren