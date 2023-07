Marvel’s Spider-Man 2: Neues Modell für Mary Jane? Insomniac sorgt für Klarheit

Ende der vergangenen Woche versorgten die Entwickler von Insomniac Games die wartenden Spielerinnen und Spieler mit einem neuen Story-Trailer, in dem etwas näher auf die Handlung von „Marvel’s Spider-Man 2“ eingegangen wurde.

Allerdings sorgte der besagte Trailer noch aus einem anderen Anlass für Gesprächsstoff: Aufgrund der Darstellung von Mary Jane Watson. Da sich gegenüber dem Vorgänger optisch ein wenig etwas getan hat, kam auf Twitter und anderen sozialen Medien die Vermutung beziehungsweise Befürchtung auf, dass bei „Marvel’s Spider-Man 2“ auf ein neues Modell für Mary Jane gesetzt wurde.

Um diesbezüglich erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen, versicherte James Stevenson, Director of Community and Marketing bei Insomniac Games, dass sich weder am Gesichtsmodell noch an der Darstellerin von Mary Jane etwas geändert habe. Nach wie vor wird der beliebte Charakter also von Laura Bailey dargestellt.

PS5 im exklusiven Design vorgestellt

Bei dem neuen Story-Trailer blieb es Ende der letzten Woche nicht. Stattdessen stellten Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games sowohl eine PlayStation 5 als auch einen DualSense-Controller im exklusiven Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ vor. Wer bereits eine PlayStation 5 sein Eigen nennen sollte, kann die entsprechenden PS5-Cover zudem einzeln erwerben.

Wie es in der offiziellen Ankündigung weiter hieß, werden die Vorbestellungen des limitierten PS5-Bundles, des DualSense-Controllers sowie der PS5-Cover ab dem 28. Juli 2023 im PlayStation Direct Store möglich sein. Als Veröffentlichungstermin der Hardware wurde der 1. September 2023 genannt.

Das PS5-Bundle im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ umfasst neben der Konsole und dem DualSense-Controller einen Download-Code, mit dem der Nachfolger zu seinem Release heruntergeladen werden kann. Alle weiteren Details und Bilder zur „Spider-Man“-Konsole sowie dem weiteren Zubehör haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

Nope same face model, same actress — James Stevenson (@JamesStevenson) July 21, 2023

