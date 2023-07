Marvel’s Spider-Man 2: PlayStation Store bestätigt den Termin des Preload-Starts

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint im Herbst dieses Jahres der nächste große Titel des kalifornischen Entwicklerstudios Insomniac Games, der exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Nachdem uns vor wenigen Tagen das „Greater Together“ genannte Main-Theme vorgestellt wurde, lieferte uns ein aktualisierter Produkteintrag im PlayStation Store in dieser Woche das Datum, ab dem Vorbesteller der digitalen Version die Daten von „Marvel’s Spider-Man 2“ herunterladen können. Demnach erfolgt der Start des Preloads am 13. Oktober 2023 und somit eine Woche vor dem offiziellen Release.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen wird bei „Marvel’s Spider-Man 2“ auf einen Vorabzugriff für Spielerinnen und Spieler verzichtet, die eine der Sonder-Editionen erwerben. Somit können alle unabhängig von der erworbenen Version am gleichen Tag loslegen.

Auftritt auf der Comic-Con 2023 bestätigt

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, wird „Marvel’s Spider-Man 2“ zu den Titeln gehören, die im Rahmen eines Marvel Entertainment-Panels auf der Comic-Con 2023 (20. bis 23. Juli 2023) in San Diego thematisiert werden. Daher wird davon ausgegangen, dass wir uns in diesem Monat auf weitere Details und Eindrücke zum Nachfolger freuen dürfen.

In „Marvel’s Spider-Man 2“ stehen euch mit Peter Parker und Miles Morales zwei spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen ihr den Kampf gegen das Böse aufnehmt und versucht, die durchtriebenen Plänen des Bösewichts Venom zu durchkreuzen. Zu den neuen Schauplätzen, die im Sequel erkundet werden können, gehört unter anderem die südlich von Brooklyn gelegene Halbinsel Coney Island.

„Die unfassbare Macht der Symbionten zwingt Peter und Miles, sich sowohl mit als auch ohne Maske der ultimativen Prüfung zu stellen, ihren Alltag, ihre Freundschaften und ihre Pflicht, andere Menschen zu beschützen, im Gleichgewicht zu halten“, heißt es zur Geschichte des ambitionierten Action-Titels weiter.

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

