Marvel’s Spider-Man 2: Auftritt auf der Comic-Con 2023 in San Diego bestätigt

Nachdem uns vor wenigen Tagen das „Greater Together“ genannte Main-Theme von „Marvel’s Spider-Man 2“ vorgestellt wurde, könnten uns in in diesem Monat weitere Details und Eindrücke zum ambitionierten Action-Titel ins Haus stehen.

Wie bekannt gegeben wurde, wird „Marvel’s Spider-Man 2“ nämlich einen Auftritt auf der Comic-Con 2023 haben, die vom 20. bis zum 23. Juli 2023 im kalifornischen San Diego stattfindet. Anzumerken ist, dass die verantwortlichen Entwickler von Insomniac Games selbst nicht vor Ort sein werden.

Stattdessen wird „Marvel’s Spider-Man 2“ zu den Spielen beziehungsweise Themen gehören, über die auf einem Panel von Marvel Entertainment gesprochen wird.

Sollten neue Details oder gar Gameplay-Szenen veröffentlicht werden, findet ihr diese zeitnah natürlich auch bei uns.

Wie die Entwickler von Insomniac Games kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Marvel’s Spider-Man 2“ verrieten, wird der Titel deutlich düsterer ausfallen als noch der erste Teil beziehungsweise „Miles Morales“. Ihr übernehmt die Kontrolle über die beiden Protagonisten Peter Parker beziehungsweise Miles Morales und versucht unter anderem, die durchtriebenen Pläne des Bösewichts Venom zu durchkreuzen.

Freuen dürfen wir uns nicht nur auf ganz neue Fähigkeiten und Anzüge. Darüber hinaus wird die Spielwelt von „Marvel’s Spider-Man 2“ deutlich größer ausfallen als in den Vorgängern. Erstmals wird es dabei möglich sein, die vor allem durch ihre Vergnügungsviertel bekannte und südlich von Brooklyn gelegene Halbinsel Coney Island zu erkunden.

Wer vor dem Kauf von „Marvel’s Spider-Man 2“ zunächst Probe spielen möchte, wird leider leer ausgehen. Auf Nachfrage eines Nutzers bestätigte Insomniac Games im vergangenen Monat, dass keine Demo geplant ist, die vor dem Release des Nachfolgers erscheint.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Neben der Standard-Ausgabe werden verschiedene Sammler-Editionen angeboten. Darunter eine Digital-Deluxe-Edition, die mit zehn exklusiven Anzügen ausgestattet wurde, die sich nicht auf andere Art und Weise freischalten lassen.

