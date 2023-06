Marvel’s Spider-Man 2: Humor soll trotz der düsteren Ausrichtung nicht zu kurz kommen

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Marvel’s Spider-Man 2“ wiesen die Entwickler von Insomniac Games darauf hin, dass der Titel im Vergleich mit seinen beiden Vorgängern deutlich düsterer ausfallen wird. Eine Begebenheit, die sowohl auf die Geschichte des Sequels als auch Charaktere wie Venom oder Kraven zurückzuführen ist.

Wer aufgrund des düsteren Grundtons befürchten sollte, dass der Humor der Vorgänger auf der Strecke bleiben sollte, kann den Aussagen von Creative-Director Bryan Intihar zufolge entspannt bleiben. Laut Intihar geht es mit der düsteren Ausrichtung vor allem darum, Charaktere wie Venom und Kraven mit dem nötigen Respekt zu behandeln. Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass auf den vertrauten Humor der Reihe verzichtet wird.

„Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen den dunkleren Themen und Charakteren zu finden und gleichzeitig eine menschliche Geschichte zu erzählen, in der viel Herz und Humor steckt… Ich denke, das war knifflig. Aber ich glaube, am Ende haben wir dieses schöne Gleichgewicht gefunden“, so Intihar.

Das kreative Team hinter Spider-Man und Rift Apart

„Wir haben Momente mit Ganke und Miles und dem Falken, der hinter ihm her fliegt – die Talon-Drohne – und dann ganz am Ende erhältst du diese Zeile über Peter, der sich verändert, und Miles sagt: ‚Weißt du, er ist sonst nie so‘. Also haben wir diese menschlichen Elemente, sowohl auf der ernsteren Seite, wo wir sehen, wie der Symbiont Peter beeinflusst, als auch auf der leichteren Seite“, heißt es zur Geschichte.

Weiter führte Intihar aus, dass das Narrative-Team von „Marvel’s Spider-Man 2“ von Jon Paquette und Benjamin Arfmann geleitet wird, die diese Posten bereits bei „Marvel’s Spider-Man“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bekleideten. „Sie machen einen tollen Job“, ergänzte der Creative-Director.

„Es ist wirklich sehr schwierig. Aber das sind wir den Spielern schuldig. Wir sind es ihnen schuldig, die Balance zwischen diesen dunkleren Themen mit dem Symbionten und Kraven und Venom und vielleicht auch anderen zu finden. Aber wisst ihr, es geht auch darum, die Menschen zum Lachen zu bringen“, heißt es abschließend.

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Ein konkreter Releasetermin soll laut Entwicklerangaben bald genannt werden.

Quelle: Eurogamer

