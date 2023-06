Marvel’s Spider-Man 2: Größe der Karte und Info zum Charakter-Wechsel

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ erwartet die Spieler ein recht gewaltiges Game. Es ist nicht nur einer der größten PS5-Blockbuster des laufenden Jahres. Ebenfalls hat sich verglichen mit den vorherigen Spielen an der Karte einiges getan. Wie der Creative Director Bryan Intihar gegenüber der Famitsu bekannt gab, ist sie doppelt so groß.

„Wir haben dieses Mal Queens und Brooklyn hinzugefügt, also ist die Karte grob gesagt etwa doppelt so groß wie in den Vorgängertiteln“, so Intihar. „Da diese beiden Gebiete etwas kleiner und bewohnter sind, denke ich, dass sie sich von Manhattan unterscheiden werden.“

Das Team von Insomniac Games habe einige unerwartete Situationen vorbereitet, die Spieler noch nie zuvor gesehen haben, darunter eine Schlacht auf dem Fluss zwischen zwei der Städte. „Also hoffe ich, dass ihr euch darauf freuen werdet“, so der Creative Director weiter.

Spieler können frei zwischen den Charakteren wählen

Auch der Game Director Ryan Smith meldete sich zu Wort und gab zu verstehen, dass die Spieler bei der Erkundung der offenen Spielwelt in der Lage sind, frei zwischen Peter Parkers Spider-Man und Miles Morales‘ Spider-Man zu wechseln. Währen der Story-Missionen wird es allerdings einige Situationen geben, in denen Spieler einen bestimmten Charakter steuern müssen.

„Es gibt Dinge, die je nach Inhalt exklusiv für einen bestimmten Charakter sind. Aber wir bereiten auch Inhalte vor, die es euch erlauben, mit jedem beliebigen Charakter zu spielen“, so Smith. „Sie sind beide Spider-Man und haben einige Gemeinsamkeiten, aber Miles ist schneller als Peter. Und jeder hat seine eigenen Macken. Also hoffen wir, dass man seinen Lieblingscharakter wählen kann.“

Was „Marvel’s Spider-Man 2“ optisch zu bieten hat und wie das Gameplay in Erscheinung tritt, zeigte jüngst ein spektakulärer Gameplay-Trailer, der auf dem PlayStation Showcase vorgestellt wurde und hier angeschaut werden kann.

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Während der Termin noch aussteht, versicherten Sony und Inomniac Games, dass derartige Informationen bald folgen werden. Gleiches gilt für die Vorbesteller-Inhalte.

