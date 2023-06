Spider-Man 2: Gameplay-Präsentation kratzte laut Yuri Lowenthal nur an der Oberfläche

Im Rahmen des PlayStation 5-Games-Showcase ermöglichten uns die Entwickler von Insomniac Games in der vergangenen Woche einen ausführlichen Blick auf den 2023 erscheinenden Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“.

Da in der besagten Präsentation Elemente wie der Antagonist Kraven, diverse Gadgets und Fähigkeiten oder ein besonderer Anzug von Spider-Man zu sehen waren, befürchtete der eine oder andere, dass Insomniac Games mit dem Gameplay-Trailer möglicherweise zu viele Überraschungen vorweggenommen haben könnte.

Hier sprang der Darsteller Yuri Lowenthal, der Peter Parker und Spider-Man in „Marvel’s Spider-Man 2“ seine Stimme leiht, den Entwicklern von Insomniac Games zur Seite und versuchte, die Befürchtungen der Spielerinnen und Spieler ein wenig zu entschärfen. Laut Lowenthal kann nämlich keineswegs die Rede davon sein, dass im Zuge der Präsentation zu viel gezeigt wurde.

Gameplay stammte nicht aus dem finalen Build

Stattdessen kratzte die Gameplay-Präsentation laut dem Sprecher von Peter Parker gerade einmal an der Oberfläche dessen, was die finale Version von „Marvel’s Spider-Man 2“ zu bieten haben wird. „Ihr habt den Gameplay-Trailer gesehen“, so Lowenthal. „Einige von euch haben gesagt: ‚Ah, sie haben zu viel gezeigt!‘ Ich versichere euch… ihr habt noch nichts gesehen.“

„Es ist so, dass… ja, wir haben gerade einmal an der Oberfläche gekratzt. Es ist nur das ‚Thwip! des Spider-Bergs‘, wenn ich das so sagen darf“, führte der Sprecher gegenüber IGN aus. Nicht nur bezüglich der Inhalte haben wir in der Gameplay-Präsentation keineswegs alles gesehen, was „Marvel’s Spider-Man 2“ zu bieten haben wird.

Darüber hinaus stellten die Verantwortlichen von Insomniac Games kurz nach dem PS5-Games-Showcase klar, dass die präsentierten Gameplay-Szenen nicht repräsentativ für die grafische Erfahrung der Vollversion sind. Somit liegt der Gedankengang nahe, dass grafisch bis zum finalen Release noch einmal nachgebessert wird.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint unbestätigten Berichten zufolge im September 2023. Von offizieller Seite ist bisher zwar nur von einem Release in diesem Jahr die Rede, ein konkreter Termin wird laut Insomniac Games aber in Kürze folgen.

Yuri Lowenthal (Peter Parker in Marvel’s Spider-Man 2) says “you have seen nothing yet” in response to the gameplay reveal! #SpiderMan pic.twitter.com/KJ1wj3qJkj — IGN (@IGN) May 31, 2023

