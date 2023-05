Marvel’s Spider-Man 2: Spektakulärer Gameplay-Reveal vom PlayStation Showcase

Insomniac Games nutzte den PlayStation Showcase, um das Gameplay des" Marvel's Spider-Man"-Nachfolgers zu enthüllen. Zudem gibt es ein Vorstellungsvideo zu Kraven the Hunter. Nebenbei teilte der Senior Community Director ordentlich Details zum Gameplay mit.

Das Beste kommt zum Schluss, dürften Marvel-Fans in diesem Fall sagen. Als letztes Spiel auf dem PlayStation Showcase war nämlich „Marvel’s Spider-Man 2“ zu sehen.

Darum geht’s: „Kravens Jäger sind hinter Dr. Curt Connors, alias The Lizard, her, und die Spider-Men Peter Parker und Miles Morales müssen sie aufhalten.“

Gleich fällt auf, dass Peter Parker seinen berüchtigten schwarzen Anzug trägt. Darin sieht er nicht nur schick aus, sondern hat auch neue Tricks auf Lager. So nutzt er beispielsweise die Ranken des Symbionten, um Verbrechern der Stadt ordentlich einzuheißen.

Der Senior Community Manager meint: Insomniacs Animatore haben sich Mühe gegeben, einen besonders impulsiven Peter Parker zu kreieren. Auf seine Fähigkeiten im Kampf wirkt sich das positiv aus, was neue Takedowns und Animationen verdeutlichen.

Schaut jetzt selber:

Aber nicht nur beim Gameplay, sondern auch in der Handlung ist der schwarze Anzug von Bedeutung. Denn ein wichtiges Thema ist Peters Beziehung zum Symbionten.

Nahtloser Wechsel zwischen Peter und Miles

Bestätigt wurde zudem Miles Morales als spielbarer Charakter. Sowohl er als auch Peter Parker können Web Wings nutzen, um sich rasant durch die Stadt zu schwingen. Das Spieltempo soll generell höher ausfallen als im Vorgänger.

Bei den meisten Missionen könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die direkte Konfrontation sucht oder die Gegner lieber heimlich ausschaltet. Verschiedene Gadgets und Fähigkeiten ergänzen sämtliche Spielstile. Beide Helden verfügen über einen komplett einzigartigen Fähigkeitenbaum, der euch alle Freiheiten bietet.

Auch in grafischer Hinsicht verspricht Insomniac viel: Realistischere Texturen, mehr Details und eine schönere Beleuchtung sind zu erwarten. Für die Immersion sorgt wiederum der DualSense-Controller und der 3D-Sound.

In einem separaten Video stellt Sony noch Kraven the Hunter vor. Der übermenschliche Schurke feiert im Action-Adventure sein Debüt und sucht nach einem Gegner, der es mit ihm aufnehmen kann. Daher müssen sich die Besucher von New York auf jede Menge Ärger einstellen.

Den konkreten Release-Termin hat Sony noch nicht verkündet. Stattdessen ist weiterhin von Herbst 2023 als Erscheinungszeitraum die Rede. Bis es Informationen bezüglich den Editionen und der Vorbestellung gibt, dauert es wohl noch eine Weile.

