Marvel’s Spider-Man 2: Map umfasst auch diese bekannte Insel

Bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung des Action-Titels wiesen die verantwortlichen Entwickler von Insomniac Games darauf hin, dass die Spielwelt von „Marvel’s Spider-Man 2“ in etwa doppelt so groß ausfallen wird wie ihr Pendant aus dem ersten Teil.

Bereits bestätigt wurde, dass die Gebiete Brooklyn und Queens im Sequel ein Bestandteil der Map sein werden. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen lässt sich dem offiziellen Produkteintrag von „Marvel’s Spider-Man 2“ im neuseeländischen PlayStation Store entnehmen, dass auch Coney Island zu den Gebieten gehören wird, die wir erkunden können.

Bei Coney Island haben wir mit einer Halbinsel im Süden Brooklyns zu tun, die vor allem für ihre Strände, Amüsiermeilen und Vergnügungsparks bekannt ist. Auch Bauwerke wie das New York Aquarium, der KeySpan Park oder der Parachute Jump-Turm befinden sich auf Coney Island.

Umfangreiche Collector’s Edition ab sofort vorbestellbar

Wie es sich für einen großen Triple-A-Blockbuster gehört, wird „Marvel’s Spider-Man 2“ nicht nur in einer Standard-Version veröffentlicht. Stattdessen dürfen sich Sammler über eine üppig ausgestattete Collector’s Edition freuen, die zum Preis von knapp 250 Euro angeboten wird und einen ganzen Schwung exklusiver Inhalte mit sich bringt.

Zu den Highlights gehören die Steelbook-Verpackung oder eine 49 Zentimeter große Statue, die die beiden Protagonisten Peter Parker und Miles Morales bei einem Kampf gegen den bekannten Schurken Venom zeigt. Weitere Details zu den Inhalten der Collector’s Edition und den gestarteten Vorbestellungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Passend zu den gestarteten Vorbestellungen versah das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board „Marvel’s Spider-Man 2“ in dieser Woche mit einer Alterseinstufung in Form des Teen-Ratings. Somit wird sich der Nachfolger hinsichtlich der gebotenen Action und der Gewaltdarstellung an seinem Vorgänger orientieren.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 für die PlayStation 5.

