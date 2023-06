Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac über Anpassungsmöglichkeiten und eine mögliche Demo

Wie die Entwickler von Insomniac Games bekannt gaben, werdet ihr in "Marvel's Spider-Man 2" die Möglichkeit erhalten, beim größten Teil der Anzüge zwischen unterschiedlichen Farben zu wählen. Darüber hinaus stellte sich das Studio der Frage nach einer möglichen Demo.

Genau wie es bereits in den Vorgängern der Fall war, werden wir auch in „Marvel’s Spider-Man 2“ die Möglichkeit erhalten, aus einer stattlichen Anzahl an unterschiedlichen Anzügen zu wählen.

Wie der für den Action-Titel verantwortliche Creative-Director Bryan Intihar in einem Interview mit Marvel bestätigte, wird auch im Bereich der Individualisierung nachgebessert. Demnach werden wir bei einem großen Teil der Anzüge zwischen unterschiedlichen Farben und Designs wählen können.

„Das gilt für die meisten unserer Anzüge. Wir haben jetzt diese Farbvarianten, die im Bereich der Anpassung komplett neu sind“, sagte Intihar. „Du schaltest also einen Anzug frei und erhältst auch diese Varianten, die wir anbieten.“

Entwickler versprechen einzigartige Schnappschüsse

Ein Feature, von dem laut Intihar unter anderem der Foto-Modus von „Marvel’s Spider-Man 2“ profitieren wird, mit dem es möglich sein soll, einzigartige Bilder zu erstellen und diese mit der Community zu teilen: „Wir müssen also auf jeden Fall gewährleisten, dass wir uns auf Dinge wie den Foto-Modus und ähnliches konzentrieren. Die Leute werden beim Posten von Inhalten online wirklich eine Menge Einzigartigkeit haben.“

Eine weitere Frage, der sich die Entwickler von Insomniac Games stellten, war die Frage nach einer möglichen Demo, die vor dem Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ angeboten werden könnte. Wie das kalifornische Studio auf Twitter kurz und knapp einräumte, ist aktuell keine Anspielversion geplant.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Für Diskussionen sorgte in den vergangenen Tagen die Tatsache, dass die Collector’s- und Deluxe-Editionen des ambitionierten Action-Titels mit exklusiven Anzügen versehen werden.

Wie Insomniac Games in der vergangenen Woche bestätigte, haben wir es hier in der Tat mit komplett exklusiven Anzügen zu tun, die sich in „Marvel’s Spider-Man 2“ nicht auf andere Art und Weise freischalten lassen. Eine Tatsache, die nicht von allen begrüßt wird und entsprechend Kritik nach sich zog.

