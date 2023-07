Marvel’s Spider-Man 2: Story-Trailer mit Venom, Mister Negative und reichlich Spider-Action

Sony hat anlässlich der San Diego Comic Con einen neuen Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“ veröffentlicht. Er widmet sich der im Spiel erzählten Geschichte und lässt ebenfalls einen ausführlichen Blick auf Venom werfen. Zudem tauchen Harry Osborn, Mister Negative und andere Charaktere auf.

Zunächst wird im neuen Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“ ein Gespräch zwischen Peter Parker und Harry Osborn präsentiert. Die zuletzt genannte Figur spricht dabei über eine zweite Chance und darüber, wie Peter „die Welt heilen wird“. Danach wird Harry von Peter einigen Freunden vorgestellt, darunter Mary Jane und Miles Morales, der sich wiederum damit beschäftigt, ob Peter jetzt, wo er einen neuen Job als Lehrer hat, noch Zeit für seine Superheldensachen aufbringen kann.

Im Anschluss tauchen Kraven und Mister Negative auf. Gleiches gilt für Venom und seine zunehmenden negativen Auswirkungen auf Peter Parker. Seine Worte – „Wir werden die Welt heilen“ – sind wiederum eine Anspielung auf Harrys Worte zu Beginn des Trailers.

Blog-Eintrag mit weiteren Informationen

In einem neuen Eintrag auf dem PlayStation Blog werden einige der Szenen und die allgemeine Hintergrundgeschichte näher erläutert. Demnach versucht Miles, sich an Colleges zu bewerben, ist aber zu sehr darauf konzentriert, Spider-Man zu sein. Peter wiederum fehlt es an Geld, um die Raten für Tante Mays Haus zu bezahlen.

Während schwierige Entscheidungen anstehen, wird eine andere Gefahr sichtbar: Als Kravens Jäger in der Stadt auftauchen, stellt sich die Frage, warum sie dort sind und wen und was sie jagen. „Doch während die Spider-Men und MJ immer tiefer in Kravens Beweggründe eindringen, beginnt der Symbiont, Marvels New York und alles und jeden, der ihnen lieb und teuer ist, zu bedrohen“, so Insomniac.

Weitere Beschreibungen zur Handlung von „Marvel’s Spider-Man 2“ sind auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

Falls euch das Gezeigte bereits zusagt: „Marvel’s Spider-Man 2“ kann bei Händlern wie Amazon vorbestellt werden. Dafür werden 79,99 Euro* fällig. Im PlayStation Store wartet ebenfalls eine digitale Deluxe Edition auf den Kauf. Sie schlägt mit 89,99 Euro zu Buche.

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Preloads sind ab dem 13. Oktober 2023 möglich. Nachfolgend steht der Story-Trailer zur Ansicht bereit:

