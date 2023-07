Marvel’s Spider-Man 2: Darum fiel die Wahl bei der Darstellung von Venom auf Tony Todd

In "Marvel's Spider-Man 2" wird der bekannte Schauspieler und Synchronsprecher Tony Todd in der Rolle des Bösewichts Venom zu hören sein. In einem Interview sprachen die Entwickler von Insomniac Games

Zu den größten Stärken der „Marvel’s Spider-Man“-Reihe von Insomniac Games gehört die glaubwürdige Darstellung der Bösewichte und ihrer Motivationen. Dies soll auch für Venom gelten, der Peter Parker und Miles Morales in „Marvel’s Spider-Man 2“ das Leben schwer machen wird.

Wie bereits vor einer Weile bestätigt wurde, wird der mittlerweile 68-jährige Schauspieler und Synchronsprecher Tony Todd in der Rolle von Venom zu hören sein. In der Welt der Videospiele machte Todd in der Vergangenheit unter anderem als Erzähler des Rollenspiels „The Legend of Dragoon“ oder des Horror-Titels „Layers of Fear 2“ auf sich aufmerksam.

Im Interview mit Entertainment Weekly sprach Insomniacs Creative-Director Bryan Intihar über die Entscheidung, in „Marvel’s Spider-Man 2“ auf die Dienste von Tony Todd zu setzen. Laut Intihar fiel den Entwicklern diese Wahl relativ leicht, da Todd als Synchronsprecher in der Lage ist, einen Bösewicht wie Venom und seine angsteinflößenden Eigenschaften glaubwürdig wiederzugeben.

Ein sichtbarer Kontrast zu Doctor Octopus

„Alles, worüber wir bezüglich Venom gesprochen haben – dieses Gefühl der Stärke, dieses Gefühl der Angst, dieses Gefühl der Überwältigung, so anders als Peter – Tony nimmt das in der Darbietung voll und ganz in sich auf“, sagte Intihar und ergänzte, dass sich die Entwickler für Venom als Bösewicht entschieden, da er sich als Antagonist deutlich von Doctor Octopus aus dem ersten Teil abhebt.

„Wir wollten etwas ganz anderes ausprobieren. Und in meinen Augen kann man sich von Doc Ock nicht viel mehr unterscheiden als Venom“, führte der Creative-Director aus. „Es geht um Macht, es geht um Stärke, es geht darum, beleidigt zu werden, es geht darum, dass Peter viel stärker an der Entstehung von Venom beteiligt ist. Das hat uns meiner Meinung nach angezogen.“

„Für uns ist Venom sowohl Wirt als auch Symbiont. Man bekommt kein Venom, ohne dass beide miteinander verbunden sind. Was Tony repräsentiert, ist diese Bindung. Ich bin der Meinung, dass die Besetzung von Tony uns das Vertrauen in die visuelle Gestaltung der Figur gegeben hat.“

Eine kreative Herausforderung bestand laut Senior-Art-Directorin Jacinda Chew darin, mit Venom einen Charakter zu erschaffen, bei dem der Spagat zwischen einem angsteinflößenden Bösewicht und einem Charakter, mit dem sich die Spielerinnen und Spieler identifizieren können, gemeistert wird.

„Es ist ein schmaler Grat, diese Kreatur beängstigend und einschüchternd zu machen, aber andererseits, denke ich, auch nachvollziehbar zu machen“, so Chew.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5.



