Marvel’s Spider-Man 2: Sony lässt den Hype-Train rollen

In der kommenden Woche findet die San Diego Comic-Con statt. Und wie wir bereits berichteten, wird auf dem Event im Rahmen eines Panels das im Oktober erscheinende PS5-Spiel „Marvel’s Spider-Man 2“ thematisiert. Verantwortlich für die Präsentation, die den Titel „Symbiotic Relationships“ trägt, zeichnen sich einige Mitglieder des Entwicklerteams und der Besetzung.

Während die Veranstaltung neue Informationen zum neuen Superheldenabenteuer zutage fördern könnte, lassen Sony und Insomniac Games im Vorfeld den Hype-Train rollen – und das im wahrsten Sonne des Wortes.

So ist dem Twitter-Account des SDCC Unofficial Blog zu entnehmen, dass die Waggons der lokalen Stadtbahn mit auffälligen „Marvel’s Spider-Man 2“-Grafiken geschmückt sind. Sie zeigen Peter Parker, Miles Morales und den Release-Termin des kommenden PlayStation-Spiels.

Der nachfolgend eingebettete Tweet lässt einen Blick auf die Anzeige werfen. Weitere Fotos sind auf dem SDCC Unofficial Blog zu finden.

Surprise! There’s one more @sdmts wrap swinging in for #SpiderMan2, and @ParksAndCons got a look: https://t.co/5pLJKu39Sl pic.twitter.com/Snbx50xT2d

— SDCC Unofficial Blog (@SD_Comic_Con) July 10, 2023