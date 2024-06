Prince of Persia Remake: Weiteres Team stößt zur Entwicklung – Baldige Ankündigung geplant?

Wie Ubisoft bestätigte, unterstützt ein weiteres internes Studio ab sofort die Entwicklung des "Prince of Persia: The Sands of Time"-Remakes. Dies wiederum befeuerte die Spekulationen um eine baldige Ankündigung.

Geht es um das Remake zum beliebten Klassiker „Prince of Persia: The Sands of Time“, dann wird der Community seit mehreren Jahren einiges an Geduld abverlangt.

So wurde die Neuauflage bereits im Sommer 2020 angekündigt. 2022 wiederum entschloss sich Ubisoft dazu, den bis dato verantwortlichen Niederlassungen in Pune beziehungsweise Mumbai das Projekt zu entziehen. Anschließend brachte der Publisher das Remake bei Ubisoft Montreal unter.

Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, arbeitet ab sofort allerdings noch ein zweites Team am Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“. Die Rede ist von Ubisoft Toronto, den Machern von „Splinter Cell: Blacklist“.

Ubisoft Toronto unterstützt die Entwicklung

„Ubisoft Toronto beteiligt sich an der Entwicklung des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time! Wir freuen uns, die Zeit zurückzudrehen und die Kreativität, das Fachwissen und die neueste Technologie unseres Studios einzubringen, um diesen beliebten Klassiker mit unseren Partnern bei Ubisoft aufzufrischen“, so die Entwickler.

Offen ist leider weiterhin, wann wir mit weiteren Infos oder gar der offiziellen Gameplay-Enthüllung zum Remake rechnen dürfen. Sollten sich die Angaben des bekannten und in der Regel zuverlässigen Insiders Tom Henderson bewahrheiten, könnte uns schon bald ein entsprechendes Update ins Haus stehen.

Denn auch wenn das Remake noch einiges an Entwicklungszeit vor sich habe, soll Ubisoft aktuell eine Ankündigung vorbereiten. Denkbar wäre, dass „Prince of Persia: The Sands of Time“ im Rahmen der nächsten „Ubisoft Forward“ zu sehen ist.

Diese findet am kommenden Montag, den 10. Juni 2024 statt und startet um 21 Uhr unserer Zeit.

Remake mit einem realistischeren Look?

Den Informationen Hendersons zufolge wurde das „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remake von Ubisoft Montreal gehörig umgekrempelt. Zum einen soll das Studio bei der Neuauflage auf einen realistischeren Look setzen. Zudem warten laut Henderson neue Animationen und überarbeitete Mechaniken für die Kampf- und Parkour-Systeme.

Gleichzeitig soll Ubisoft Montreal das Spiel komplett neu geschrieben und auch das Motion-Capturing neu aufgezeichnet haben. Dies sorgte laut Henderson dafür, dass sich das „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remake weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und dementsprechend noch eine Weile auf sich warten lässt.

Eine weitere Neuerung soll uns beim Hauptcharakter erwarten. Hier musste Ubisoft die Rolle laut Henderson neu besetzen, da Yuri Lowenthal, der den persischen Prinzen im Original spielte, für das Remake nicht zur Verfügung stand.

Ubisoft Toronto is joining the development of the remake of Prince of Persia: The Sands of Time!



We’re excited to rewind time and bring our studio’s creativity, expertise and updated tech to refresh this beloved classic with our partners at @UbisoftMTL. pic.twitter.com/kksyihIjKG — Ubisoft Toronto (@UbisoftToronto) June 3, 2024

