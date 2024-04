Prince of Persia Remake: Weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium? Insider nennt Details

Während sich Ubisoft mit konkreten Details zum Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" weiterhin zurückhält, möchte der Insider Tom Henderson wieder einmal mehr wissen. Laut Henderson befindet sich das Remake weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium und soll in Kürze präsentiert werden.

Im Mai 2022 gab Ubisoft bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, „Prince of Persia: The Sands of Time“ von den Niederlassungen in Pune beziehungsweise Mumbai abzuziehen und das Remake bei Ubisoft Montreal unterzubringen.

Abgesehen von der Tatsache, dass das Remake 2023 einen „wichtigen internen Meilenstein“ erreichte, nannte Ubisoft bislang keine weiteren Details. Hier springt ein weiteres Mal der bekannte Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson in die Bresche. Wie Henderson unter Berufung auf seine Quellen berichtet, soll sich das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

Dies sei vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, dass Ubisoft Montreal die Entwicklung des Remakes komplett neu startete und die Fortschritte, die die Entwickler in Pune und Mumbai machten, über den Haufen warf.

Ubisoft Montreal soll auf einen realistischen Ansatz setzen

Wie Henderson berichtet, soll Ubisoft bei der Realisierung des Remakes einen realistischeren Ansatz verfolgen als Ubisofts indische Niederlassungen und die Grafik komplett überarbeitet haben. Darüber hinaus warten laut Henderson neue Animationen und neue Mechaniken für die Kampf- und Parkour-Systeme.

Entsprechen die Angaben des als verlässliche Quelle geltenden Insiders den Tatsachen, dann „schrieb Ubisoft Montreal das Spiel komplett neu“ und zeichnete dieses in Motion-Capturing auf. Geht es um den Protagonisten des Remakes, dann wartet im Vergleich mit dem originalen „Prince of Persia: The Sands of Time“ eine weitere Neuerung.

Demnach soll der Hauptcharakter neu besetzt werden, da Yuri Lowenthal, der den persischen Prinzen im Original spielte, im Remake nicht zurückkehrt. Wer im Remake in die Rolle des Prinzen schlüpfen wird, konnte Henderson aber noch nicht in Erfahrung bringen.

Plant Ubisoft eine baldige Ankündigung?

Wie eingangs bereits erwähnt, befindet sich das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ laut Henderson weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium. Dies sollen Videos verdeutlicht haben, die dem Insider zugespielt wurden. Hier fehlten noch allerlei Texturen und Assets.

Dies deute darauf hin, dass das Projekt noch einiges an Entwicklungszeit vor sich habe. Trotz allem soll Ubisoft eine „baldige Ankündigung“ zur Neuauflage planen. Konkreter wurde Henderson hier nicht.

Sollten sich die Angaben des bekannten Insiders bewahrheiten, dann könnte die besagte Ankündigung im Rahmen der nächsten „Ubisoft Forward“-Episode erfolgen. Vor wenigen Tagen kündigte Ubisoft an, dass das Event am 10. Juni 2024 stattfinden wird.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte neben „Prince of Persia: The Sands of Time“ noch ein weiteres Remake präsentiert werden. Die Rede ist von „Splinter Cell“, dessen Remake Ubisoft bereits im Jahr 2021 offiziell ankündigte.

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu Prince of Persia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren