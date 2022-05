Prince of Persia: Remake wird bei einem neuen Entwickler untergebracht

Wie Ubisoft bekannt gab, wurde die Entwicklung des "Prince of Persia: The Sands of Time"-Remakes den Entwicklern von Ubisoft Montreal übertragen. Was das Ganze für einen möglichen Releasetermin bedeutet, ist allerdings unklar.

Mittlerweile ist seit der offiziellen Ankündigung des „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remakes im Sommer 2020 einiges an Zeit ins Land gezogen, ohne dass wir mit einem konkreten Releasetermin versorgt wurden.

Das letzte Status-Update stammte aus dem Mai des letzten Jahres, als es hieß, dass das Remake vor April 2022 erscheinen wird. Ein Vorhaben, aus dem bekanntermaßen nichts wurde. Und wie sich derzeit abzeichnet, werden sich die Spieler und Spielerinnen noch eine Weile gedulden müssen, ehe sie selbst Hand an das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ legen dürfen.

Wie Ubisoft in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, entschloss sich das Unternehmen nämlich zu einem Entwicklerwechsel und brachte das Projekt bei der hauseigenen Niederlassung im kanadischen Montreal unter, die zuletzt für „Assassin’s Creed: Valhalla“ verantwortlich war.

Das Statement im Wortlaut

„Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt und das Team wird sich, aufbauend auf der Arbeit von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai, nun die Zeit nehmen, die es braucht, um sich über den Umfang des Spiels neu zu gruppieren, um Ihnen das beste Erlebnis für dieses Remake zu bieten“, führte Ubisoft aus und versprach, dass weitere Details zum Entwicklungsstand und einem möglichen Releasezeitraum in einem zukünftigen Info-Update genannt werden sollen.

Wann mit dem Release des „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remakes zu rechnen ist, bleibt also abzuwarten. Allerdings verheißt ein Entwicklerwechsel in der Regel nichts Gutes und dürfte darauf hindeuten, dass die bisherigen Arbeiten an dem Remake für Ubisoft alles Andere als zufriedenstellend verliefen.

Ursprünglich sollte die Neuauflage bereits im Jahr 2021 veröffentlicht werden. Nachdem seinerzeit vor allem die altbackene Grafik kritisiert wurde, entschloss sich Ubisoft dazu, den Release zu verschieben, um den verantwortlichen Entwicklern ausreichend Zeit für eine Optimierung der Grafik zu geben. Anschließend machte sich das Remake rar und verzögerte sich gleich mehrfach.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

