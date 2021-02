Prince of Persia: Reboot angeblich in Entwicklung – Gerücht

Seit Jahren liegt die "Prince of Persia"-Marke bei Ubisoft bereits mehr oder weniger auf Eis. Dies könnte sich jedoch bald wieder ändern, denn neben dem "The Sands of Time"-Remake soll auch an einem richtigen Reboot gearbeitet werden.

Das letzte "Prince of Persia"-Reboot erschien im Jahr 2008 unter anderem für die PS3.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Ubisoft, den ursprünglich für März 2021 geplanten Release des „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remakes zu verschieben. Falls wir aktuellen Meldungen glauben dürfen, soll dies jedoch nicht die das einzige Spiel basierend auf der einstigen Prestigemarke des Unternehmens sein, an dem dieses gegenwärtig arbeiten lässt. Laut eines neuen Eintrags bei Reddit soll sich derzeit nämlich ebenfalls ein Reboot der „Prince of Persia“-Reihe in Entwicklung befinden.

Prince of Persia: Release des Reboots in 2023 oder 2024?

Wie auf Reddit angemerkt wird, geht dieser „Leak“ beziehungsweise dieses Gerücht auf den YouTuber Lazy Assassin zurück, der in der Vergangenheit mit anderen Meldungen bezüglich „Prince of Persia“ bereits richtig lag. Er berichtete beispielsweise schon Monate vor der offiziellen Ankündigung von einem „The Sands of Time“-Remake, das 2021 veröffentlicht werden solle. Darüber hinaus ging er in einem Video vom 30. November 2020 näher auf die neuen Entwicklungen rund um den persischen Prinzen ein.

Darin sagte er, es gäbe einen neuen „Prince of Persia“-Leak abseits der Neuauflage des PS2-Klassikers. Wie er weiter ausführt, arbeite Ubisoft nämlich „an einem komplett neuen ‚PoP‘-Spiel, das kein Remake sein wird. Im Moment wird an einem frühen Konzept gearbeitet, bei dem die Spielmechanik komplett neu gestaltet wird und man kann sagen, dass es ein Reboot der Serie sein wird. Es wird wahrscheinlich im Jahr 2023 oder 2024 erscheinen […].“

Neue Nahrung erhält dieses Gerücht nun durch eine jüngst veröffentlichte Konzeptzeichnung von Lucas Leger. Dieser arbeitete in der Vergangenheit als Concept Artist für Ubisoft unter anderem an „Ghost Recon: Breakpoint“ und „Assassin’s Creed Valhalla“. Ein neues Werk von ihm soll nun einen Entwurf zum erwähnten Reboot der altehrwürdigen Action-Adventure-Reihe zeigen. Sollte dieses Bild echt sein, scheint sich Ubisoft weiterhin recht nahe an jenem orientalisch angehauchten Stil zu orientieren, der bereits die letzten Ableger der Serie auszeichnete. Zudem scheint sich der Prinz erneut gegen übernatürliche Gegner behaupten zu müssen.

Offiziell bestätigt ist ein Reboot der „Prince of Persia“-Reihe gegenwärtig jedoch noch nicht. Ubisoft bekräftigte in der Vergangenheit zwar, das Unternehmen sei dafür offen, der Marke eine neue Chance zu geben, allerdings seien die in den letzten Jahren eingereichten Konzepte, etwa „Prince of Persia Redemption“, wohl nicht als erfolgsversprechend genug angesehen worden. Entsprechend sollte der jüngsten Leak zu einem „PoP“-Reboot noch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachtet werden.

Wollt ihr ein „Prince of Persia“-Reboot? Und was haltet ihr von der Konzeptzeichnung?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia