Prince of Persia: Auf unbestimmte Zeit verschoben – Feedback der Spieler im Fokus

Das Remake zu "Prince of Persia" wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nach der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Präsentation des „Prince of Persia“-Remakes fiel die Reaktion der Anhängerschaft eher verhalten aus.

Vor allem der Grafikstil der Neuauflage kam bei vielen nicht an. Um diesbezüglich nachzubessern, wurde der ursprünglich für Januar 2021 angesetzte Release kurzerhand auf März 2021 verschoben. Bei dieser Verschiebung wird es leider nicht bleiben. Stattdessen wurde am Freitag Abend eingeräumt, dass das Remake zu „Prince of Persia“ auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Das Statement der Entwickler im Wortlaut

„Seit wir das Prince of Persia: The Sand of Time-Remake im September angekündigt haben, haben wir von euch massig Feedback zu dieser beliebten Franchise erhalten. Es sind eure Leidenschaft und eure Unterstützung, die unsere Entwicklersteams antreibt, das bestmögliche Spiel zu machen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“, so die Entwickler zur neuerlichen Verschiebung.

„Die zusätzliche Entwicklungszeit ermöglicht es unseren Teams, ein Remake abzuliefern, das sich frisch anfühlt und dabei gleichzeitig dem Original treu bleibt“, heißt es weiter. Wann mit weiteren Details oder Eindrücken aus der Neuauflage zu rechnen ist, wurde nicht verraten.

Das „Prince of Persia“-Remake befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 und unbestätigten Berichten zufolge auch für die Xbox Series X/S und die PS5 in Arbeit.

