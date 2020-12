Prince of Persia Remake: Neuauflage verschoben und neuer Termin bestätigt

Das "Prince of Persia Remake" erscheint im März 2021.

Ursprünglich sollte das Remake zu „Prince of Persia“ beziehungsweise „Prince of Persia: The Sands of Time“ im Januar 2021 veröffentlicht werden und zu den ersten großen Titeln des neuen Videospieljahres gehören.

Wie der verantwortliche Publisher Ubisoft in einem aktuellen Statement einräumte, wird aus diesem Vorhaben allerdings nichts. Stattdessen entschloss sich das Unternehmen dazu, den Entwicklern noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff einzuräumen. Von der zusätzlichen Entwicklungszeit soll natürlich vor allem die Qualität des „Prince of Persia“-Remakes profitieren.

Release auf März 2021 verschoben

In der offiziellen Stellungnahme von Ubisoft heißt es: „Während unserer digitalen Ubisoft Forward-Konferenz haben wir stolz die Rückkehr von Prince of Persia angekündigt: In Form des The Sands of Time-Remakes. Wir freuen uns, dieses Spiel in eure Hände legen zu können, während wir die Geschichte des Prinzen und Farah im fantastischen Persien des 11. Jahrhundert noch einmal erzählen. 2020 war jedoch kein Jahr wie jedes andere.“

Und weiter: „Heute möchten wir Sie darüber informieren, dass wir mehr Zeit benötigen, um das Spiel fertigzustellen. Damit wurde das Erscheinungsdatum von Prince of Persia: The Sands of Time Remake auf den 18. März 2021 verschoben. Wir glauben, dass dies die richtige Entscheidung ist, um sicherzustellen, dass wir ein Spiel liefern, das Ihnen Spaß macht.“

„Vielen Dank für eure Geduld und die anhaltende Unterstützung von Prince Persia. Wir hoffen, dass ihr während dieser Ferienzeit sicher und gesund bleibt“, so Ubsioft abschließend.

