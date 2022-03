Prince of Persia: Neues Spiel offenbar von Ori inspiriert

Ubisoft lässt offenbar an einem neuen "Prince of Persia"-Spiel arbeiten, zu dem ein paar erste Details eintrafen. Den Gerüchten zufolge lassen sich die Macher von "Ori" inspirieren.

Ubisoft soll an mehreren bekannten Marken arbeiten, die in absehbarer Zeit zurückgebracht werden. Eine der Franchises ist „Prince of Persia“, aus der ein neues Spiel hervorgehen soll.

Einem Xfire-Bericht des Brancheninsiders Tom Henderson zufolge handelt es sich um ein 2,5D-Spiel, das laut einer nicht näher genannten Quelle von der „Ori“-Serie der Moon Studios inspiriert sein soll. Ebenfalls wird im Bericht behauptet, dass Ubisoft Montpellier an diesem Projekt arbeitet, wahrscheinlich zusammen mit anderen Ubisoft-Studios.

Bericht über weitere Ankündigungen

Das nicht näher beschriebene „Prince of Persia“-Spiel ist Berichten zufolge einer von 20 Ubisoft-Titeln, die in naher Zukunft vorgestellt werden sollen. Wir berichteten bereits am Vormittag. Darunter sollen sich auch mehrere unangekündigte Titel wie eine Fortsetzung von „Immortals Fenyx Rising“, „The Crew 3“ und „Assassin’s Creed Rift“ befinden.

Den Quellen zufolge hatte Ubisoft eine große digitale Präsentation geplant, die vor einer möglichen E3-Show in diesem Sommer stattfinden sollte. Doch die Pläne wurden aufgrund der jüngsten Ereignisse in der Welt wohl auf Eis gelegt.

Der französische Publisher veranstaltete im Juli 2020 eine erste vollständig digitale Konferenz, die auf den Namen Ubisoft Forward hört. Das Format war ein Erfolg und zog Zuschauerzahlen an, die Ubisofts bisherige E3-Konferenzen übertrafen, betonte das Unternehmen damals. Es folgten Ubisoft Forward-Veranstaltungen im September 2020 und Juni 2021.

Zurück zur „Prince of Persia“-Reihe: Nach mehreren Verzögerungen verfolgt Ubisoft den Plan, zumindest das Remake von „Prince of Persia Sands of Time“ im nächsten Geschäftsjahr zu veröffentlichen, das am 31. März 2023 endet.

Als Spieler erlebt ihr darin den Wunsch des Prinzen nach Erlösung, nachdem er unwissentlich den Sand der Zeit auf das Königreich des Sultans losgelassen hat. Wie im Original navigiert ihr euch gemeinsam mit der Tochter des Maharajas, Prinzessin Farah, durch den Palast, bekämpft Schwert schwingende Feinde, manövriert euch durch mit Fallen bestückte Räume und stellt euch dem bösen Vizier, der den Sand der Zeit kontrolliert.

