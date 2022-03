Ubisoft Massive: Managing-Director David Polfeldt verlässt Ubisoft

Ubisoft Massive wuchs in den vergangenen Jahren kontinuierlich.

Bereits im Juni des vergangenen Jahres gab Ubisoft bekannt, dass sich David Polfeldt dazu entschloss, von seinem Posten als Managing-Director von Ubisoft Massive zurückzutreten.

Wie es in der offiziellen Stellungnahme weiter hieß, wollte sich Polfeldt zunächst eine sechsmonatige Auszeit nehmen und anschließend zu Ubisoft zurückkehren, um zukünftig eine andere Position im Unternehmen zu bekleiden. Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen wurde nun bekannt, dass Polfeldt Anfang 2022 seine Kündigung einreichte und Ubisoft komplett verlassen wird. Danach wird er gehen, „wohin ihn der Wind trägt“, wie es weiter heißt.

Das Wachstum von Ubisoft Massive gab den Ausschlag

Wie Polfeldt andeutete, ist seine Entscheidung vor allem auf das Wachstum, das Ubisoft Massive in den vergangenen Jahren an den Tag legte, zurückzuführen. Aufgrund des plötzlichen Wachstums und der steigenden Anzahl der Mitarbeiter war Polfeldt der Meinung, nicht mehr der richtige Mann für den Posten des Managing-Directors von Ubisoft Massive zu sein.

„Ich denke, meine Philosophie und meine Fähigkeiten funktionieren gut für eine bestimmte Art von Gruppe mit einer bestimmten Art von Größe“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass ich der richtige Manager für das bin, was aus dem Studio geworden ist. Ich bin jedoch vollkommen zufrieden damit.“

Zur Zeit wird bei Ubisoft Massive unter anderem an „Avatar: Frontiers of Pandora“ sowie einem Open-World-Titel in der Welt von „Star Wars“ gearbeitet.

Quelle: Videogames Chronicle

