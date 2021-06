Star Wars: Darum fiel Disneys Wahl auf Ubisoft Massive

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Ubisoft aktuell an einem Open-World-Abenteuer auf der Basis der legendären "Star Wars"-Marke. In einem aktuellen Statement verriet Disneys Sean Shoptaw, warum die Entscheidung des Unternehmens auf die "The Division"-Macher fiel.

Ubisoft Massive arbeitet an einem Open-World-Titel im "Star Wars"-Universum.

Anfang des Jahres kündigten Disney und Ubisoft die laufenden Arbeiten an einem neuen „Star Wars“-Projekt an, das sich aktuell bei den „The Division“-Machern von Ubisoft Massive in Entwicklung befindet.

In einem aktuellen Statement ging Sean Shoptaw, SVP of Walt Disney Games, noch einmal auf die Entscheidung, auf Ubisoft Massive als Entwickler zu setzen, ein und erklärte, wie diese zustande kam. Wie Shoptaw zu verstehen gab, spielte „Avatar: Frontiers of Pandora“, das ebenfalls bei Ubisoft Massive entsteht, bei den Überlegungen und Entscheidungen seines Unternehmens eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Darum gab Disney grünes Licht

„Dieses erste Treffen, das wir mit Massive rund um das Avatar-Spiel hatten, nachdem wir Fox erworben hatten, war wirklich der Ausgangspunkt für das Star Wars-Spiel. Es gab eine solche Ausrichtung und eine solche kreative Leidenschaft rund um die Star Wars-IP von diesem Team, dass es einfach eine natürliche Weiterentwicklung der Beziehung war und wirklich zu dem Star Wars-Spiel führte, das wir vor nicht allzu langer Zeit angekündigt haben“, führte Shoptaw aus.

„Wir hatten Ambitionen bezüglich eines Open-World-Star Wars-Spiels. Es kam nicht ausschließlich von Massive. Sie hatten sicherlich auch eine Leidenschaft dafür, so dass es für diese Gespräche viel einfacher war, voranzukommen“, führte er aus. „Aber wir sind uns der Dinge bewusst, die Sie skizziert haben, oder? Wir sind uns dessen bewusst, was die Fans seit langer Zeit verlangt und gewollt haben.“

Angesehen von der Tatsache, dass Ubisoft Massives „Star Wars“-Projekt einen Open-World-Ansatz verfolgt und nicht vor 2023 veröffentlicht wird, wurden bisher jedoch keine konkreten Details genannt.

