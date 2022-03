Ubisoft: Großer Showcase mit The Crew 3, Avatar, Prince of Persia und mehr geplant?

Aktuellen Berichten zufolge wird beim französischen Publisher Ubisoft an nicht weniger als 20 neuen Spielen gearbeitet. Einige von ihnen könnten im Rahmen eines großen Showcase vorgestellt werden, der in den kommenden Monaten stattfinden soll.

Hat Ubisoft rund 20 Spiele in der Pipeline?

Nachdem der Industrie-Insider Tom Henderson in den vergangenen Wochen immer wieder mit korrekten Vorhersagen auf sich aufmerksam machte, möchte er aktuell wieder einmal mehr wissen.

Wie Henderson berichtet, arbeitet Ubsioft bereits seit einer ganzen Weile an einem großen Games-Showcase, der ursprünglich noch vor der E3 im Juni dieses Jahres stattfinden sollte. Aufgrund verschiedener Ereignisse wie dem russischen Angriff auf die Ukraine sollen sich die Verantwortlichen von Ubisoft jedoch dazu entschlossen haben, das Event zu verschieben.

Einen konkreten Termin konnte Henderson zwar nicht in Erfahrung bringen, berichtet allerdings von rund 20 neuen Titeln, die sich aktuell bei Ubisoft in Entwicklung befinden. Ein großer Teil der besagten Titel könnte im Rahmen des großen Games-Showcase zu sehen sein.

Diese Spiele befinden sich laut Henderson in Arbeit

Wie Henderson ausführte, dürfen wir uns sowohl auf Neuankündigungen als auch auf Updates zu bereits angekündigten Spielen freuen. Zu den möglichen Neuankündigungen gehören demnach „Assassin’s Creed Rift“, ein „Prince of Persia“ im 2,5D-Stil, das sich spielerisch an der „Ori“-Reihe anlehnt, ein Sequel zum Überraschungshit „Immortals Fenyx Rising“ sowie das Rennspiel „The Crew 3“. Zudem ist die Rede von bereits angekündigten Spielen wie dem Online-Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“ oder „Avatar: Frontiers of Pandora“, die näher vorgestellt werden könnten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Ebenfalls zu sehen sein könnten der Free2Play-Titel „The Division Heartland“, der nach dem aktuellen Stand der Dinge vor Ende des Geschäftsjahres 2022/2023 am 31. März 2023 erscheinen wird, der Switch-exklusive Strategie-Titel „Mario + Rabbids Sparks of Hope“ oder der Free2Play-Shooter „XDefiant“, der unbestätigten Berichten zufolge Ende 2022 oder Anfang 2023 das Licht der Welt erblicken wird.

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Ubisoft noch aussteht, sollten die Angaben von Henderson erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: XFire

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren