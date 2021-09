The Crew 3: Project Orlando – Erste Details zum neuen Ableger durchgesickert?

Arbeiten die Entwickler von Ivory Tower an "The Crew 3"?

Auch wenn „The Crew 2“ in den vergangenen Monaten weiterhin mit neuen Updates und Inhalten bedacht wurde, sollen die Entwickler von Ivory Tower bereits am offiziellen Nachfolger arbeiten.

Die ersten Hinweise auf „The Crew 3“, das zur Zeit unter dem Arbeitstitel „Project Orlando“ entstehen soll, lieferte der Reddit-Nutzer und Dataminer „RacingGameGuru0300“, der im Quellcode von „The Crew 2“ auf entsprechende Daten gestoßen sein will. Wie berichtet wird, sollte es sich bei „Project Orlando“ zunächst um einen DLC zum aktuellen Ableger handeln, ehe sich die Entwickler von Ivory Tower dazu entschlossen, das Ganze in einen neuen Titel umzuwandeln.

Laut den Hinweisen, die der Dataminer entdeckt haben möchte, soll „The Crew 3“ spannende „Crew vs. Crew“-Rennen bieten und bis zu 100 Spieler gleichzeitig unterstützen. Auch von einem abwechslungsreichen Fuhrpark, der sich in unterschiedliche Kategorien unterteilen lässt, ist die Rede. Hinsichtlich des Settings wird ergänzt, das der Weg dieses Mal nach Hawaii führen könnte.

Untermauert werden die Gerüchte um „The Crew 3“ vom für gewöhnlich gut informierten Insider Tom Henderson, der erfahren haben möchte, dass „The Crew 3“ in der Tat unter dem Codenamen „The Crew: Orlando“ entwickelt und mit einer komplett neuen Engine aufwarten wird. Da die Entwickler von Ivory Tower mit „The Crew 2“ alles andere als zufrieden waren, soll die Reihe komplett überarbeitet werden, wie Henderson weiter berichtet.

Ubisoft und Ivory Tower wollten sich zu den Gerüchten um den neuen „The Crew“-Titel bisher nicht äußern. Während das erste „The Crew“ im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, erschien „The Crew 2“ 2018.

I’m not sure. From what I’ve heard is that they weren’t happy with The Crew 2 are and just overhauling everything… So it’s a possibility.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 24, 2021